Afrique: Ebola - Africa CDC appelle à un financement immédiat après la confirmation d'un cas au Nigeria

Le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Dr Jean Kaseya, appelle la communauté internationale à mobiliser des financements immédiats pour renforcer la lutte contre l'épidémie d'Ebola Bundibugyo.

Cet appel intervient après la confirmation d'un cas au Nigeria, annoncée mardi 20 octobre 2026 par le ministre nigérian coordinateur de la Santé et du Bien-être social, le professeur Muhammad Ali Pate.

Dans une déclaration publiée sur son compte X à la suite d'un entretien avec le ministre nigérian, Jean Kaseya a salué la transparence des autorités du pays et insisté sur l'urgence d'une réponse coordonnée pour limiter la propagation du virus.

Des moyens supplémentaires pour contenir l'épidémie

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« Nous avons besoin d'un financement immédiat et flexible, de fournitures médicales, de diagnostics, de répondants formés et d'une surveillance communautaire renforcée », a déclaré le directeur général d'Africa CDC.

L'organisation indique avoir commencé à mobiliser un soutien pour le Nigeria, tout en intensifiant ses activités de riposte en République démocratique du Congo (RDC) et au Kenya.

Elle maintient également une vigilance accrue en Ouganda.

Jean Kaseya rappelle que, dès la déclaration de l'épidémie, le 15 mai 2026, Africa CDC avait alerté sur sa dimension régionale et ses implications pour la santé publique.

Une menace sanitaire régionale

Selon le directeur général d'Africa CDC, l'épidémie d'Ebola Bundibugyo est devenue l'une des plus étendues géographiquement, touchant plusieurs pays dans différentes régions du continent.

Il évoque une mortalité proche de 50 % en RDC et met en garde contre le risque d'une propagation supplémentaire.

Pour Jean Kaseya, le renforcement de la coopération entre les pays et la mobilisation rapide des ressources sont essentiels pour freiner l'épidémie et éviter qu'elle ne se prolonge.

Il appelle les partenaires internationaux à agir sans délai, estimant que la protection sanitaire de l'Afrique contribue également à celle du reste du monde.

Le Kenya également touché

Au Kenya, où l'épidémie a également été signalée, un premier patient, un homme qui vivait en RDC, est décédé le 5 octobre à Nairobi.

Les autorités sanitaires ont ensuite confirmé plusieurs cas parmi ses proches et les personnes ayant été en contact avec lui.

Le deuxième cas, annoncé le 14 octobre, concernait un membre de sa famille, déjà placé en quarantaine.

Au 20 octobre, le pays recensait neuf cas confirmés, dont un décès, selon les autorités sanitaires.