Congo-Kinshasa: La hausse des prix du riz et du manioc pèse sur les ménages à Kindu

Les prix de plusieurs produits alimentaires connaissent une hausse sur les marchés à Kindu, dans la province du Maniema depuis deux semaines.

Selon un constat fait dans les marchés mardi 20 octobre, le gobelet de riz d'environ 500g, est passé de 1 400 (0,6 USD) à 2 400 francs congolais (1,04USD).

Le bassin de manioc coûte désormais 40 000 francs, environ 18 USD, contre 25 000 francs (10,8 USD) auparavant.

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Les vendeuses attribuent notamment cette situation à la période des semis, qui mobilise une partie des producteurs dans les travaux champêtres.

Des sources locales rapportent que la hausse des prix complique l'approvisionnement des ménages en produits alimentaires de base.

Outre le riz et le manioc, le prix du sac de braise a également augmenté, passant de 40 000 à 50 000 voire 60 000 francs congolais.

Cette situation inquiète les consommateurs, contraints de composer avec des budgets limités pour nourrir leurs familles.

« Nous sommes étonnés de voir les prix des produits continuer à augmenter. Aujourd'hui, le maïs coûte 9 000 francs, un bassin de manioc 40 000 francs. Que les autorités nous aident. Nous avons des enfants, comment allons-nous les nourrir ? », témoigne Adeline Kakwala, ménagère à Kindu.

Les travaux champêtres évoqués par les vendeuses

Du côté des vendeuses et vendeurs, la hausse des prix s'expliquerait notamment par la rareté de certains produits sur les marchés pendant la période des semis, durant laquelle certains producteurs se consacrent aux travaux champêtres, ce qui réduirait les quantités de produits disponibles sur les marchés.

« Le manioc et le maïs se font rares à cause des travaux champêtres. Là où nous allons habituellement nous approvisionner, nous n'en trouvons presque plus », explique l'une d'elles, trouvé devant son stand au marché.