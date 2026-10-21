Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la promotion de la santé - La jeunesse s'impose comme un acteur clé du dialogue public

A l'occasion de la 3e édition de la Semaine nationale de la promotion de la santé, le stand de l'Unicef a figuré parmi les espaces les plus animés et attractifs de l'événement. Porté par l'engagement des Jeunes Blogueurs et des Jeunes Reporters de Côte d'Ivoire, cet espace interactif a mis en lumière le rôle grandissant de la jeunesse dans la communication publique, la sensibilisation citoyenne et la promotion du changement social.

Une radio mobile pour rapprocher jeunes et décideurs

Point d'orgue de l'initiative, une station de radio mobile entièrement animée par les jeunes a permis d'instaurer un dialogue direct entre les participants et plusieurs personnalités de premier plan. Véritable outil de sensibilisation et de plaidoyer, ce dispositif a offert une plateforme d'échanges sur les grands enjeux de santé publique.

Le plateau a notamment reçu deux membres du gouvernement. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a réaffirmé l'engagement de son département en faveur de la prévention, de la sensibilisation et de la prise en charge globale des maladies. Il a insisté sur la nécessité d'une approche multisectorielle, soulignant qu'une politique sanitaire efficace repose sur une collaboration étroite entre plusieurs ministères, notamment ceux en charge de l'Environnement et du Sport.

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De son côté, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Abou Bamba, a présenté les conclusions d'une étude récente sur la qualité de l'air dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Son intervention a mis en évidence les liens étroits entre les conditions environnementales et la santé des populations, tout en rappelant l'importance des actions préventives pour préserver le cadre de vie.

Ces échanges ont permis de souligner l'interdépendance entre santé, assainissement et protection de l'environnement, tout en démontrant la capacité des jeunes à animer des débats de haut niveau.

La santé communautaire au centre de l'action de l'Unicef

Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie de l'Unicef, qui fait de la santé communautaire l'un des piliers de son action en Côte d'Ivoire. L'organisation accompagne le renforcement du système de santé de proximité à travers la formation et l'équipement des agents de santé communautaires.

Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans la prévention et la prise en charge précoce de maladies infantiles majeures telles que le paludisme, la pneumonie et la diarrhée. Ils contribuent également à la promotion de la vaccination de routine, de la nutrition infantile, ainsi qu'à la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et à la santé maternelle.

En rapprochant les services de santé des populations les plus vulnérables, particulièrement dans les zones difficiles d'accès, l'Unicef et ses partenaires participent à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et favorisent le droit de chaque enfant à grandir en bonne santé.

Une jeunesse engagée au service du développement

Au-delà de la couverture médiatique de l'événement, la mobilisation des Jeunes Blogueurs et des Jeunes Reporters illustre la place croissante des enfants, adolescents et jeunes dans les processus de développement. À travers leurs productions numériques, audiovisuelles et radiophoniques, ces jeunes communicants contribuent à promouvoir les droits de l'enfant, à informer leurs pairs et à encourager l'adoption de comportements favorables à la santé et au bien-être collectif.

Par leur engagement, ils démontrent que la jeunesse ne constitue pas seulement une cible des politiques publiques, mais bien un partenaire stratégique dans la construction d'une société plus saine et plus inclusive.