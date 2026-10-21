Cote d'Ivoire: Île de Motobé - L'Aptim obtient le verdict définitif du Conseil d'État et réaffirme ses droits fonciers

L'Association des Propriétaires Terriens de l'Île de Motobé (Aptim) célèbre une importante victoire judiciaire avec l'obtention de la grosse définitive du Conseil d'État en date du 11 octobre 2026. Une décision que l'organisation considère comme un tournant majeur dans la reconnaissance de ses droits sur l'île, tout en dénonçant la persistance de pratiques foncières qu'elle juge irrégulières.

L'Association des Propriétaires Terriens de l'Île de Motobé (Aptim) vient de franchir une étape décisive dans le long contentieux foncier qui l'oppose à divers occupants et intervenants sur ce territoire situé dans la commune de Grand-Bassam. Après plusieurs années d'attente et d'incertitudes, l'organisation dit avoir obtenu la grosse définitive du Conseil d'État, un document juridictionnel qu'elle présente comme la consécration de ses droits sur l'île.

Pour les responsables de l'association, cette décision constitue l'aboutissement d'un combat mené avec détermination sous la conduite de son président, Bernard N'Doumy N'Guessan. Au sein de l'Aptim, l'heure est à la satisfaction, les membres estimant que cette victoire judiciaire confirme la légitimité de leurs revendications.

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L'association se réfère notamment à la requête n° CE-2024-0156 REV du 29 août 2024 ainsi qu'à la grosse définitive délivrée le 11 octobre 2026 « au nom du peuple de Côte d'Ivoire ». Selon elle, ce document confère des droits clairs qui devraient mettre un terme aux contestations et aux occupations qu'elle considère comme irrégulières.

Cependant, l'Aptim déplore que certains acteurs continuent d'agir comme si cette décision était sans effet. Elle dénonce des pratiques qu'elle qualifie d'atteintes aux règles administratives et foncières, estimant que la portée de la décision judiciaire n'est pas encore pleinement respectée sur le terrain.

Située entre la lagune et le fleuve Comoé, l'Île de Motobé est présentée comme un site exceptionnel dont le potentiel suscite de nombreuses convoitises. Pour l'association, cette attractivité explique en partie la multiplication des litiges et des opérations foncières controversées observées ces dernières années.

L'Aptim met également en garde contre les risques d'escroquerie foncière. Selon ses dirigeants, certains individus profiteraient de l'intérêt croissant pour la zone afin de proposer des transactions jugées frauduleuses à des acquéreurs en quête de terrains.

Face à cette situation, l'association appelle au respect scrupuleux des décisions de justice et à une meilleure régulation des opérations foncières sur l'île. Convaincue que la récente décision du Conseil d'État marque un tournant, elle affirme que seule la reconnaissance des droits légalement établis permettra de mettre fin aux conflits et de garantir une gestion sereine de ce territoire stratégique de Grand-Bassam.

« Le banditisme foncier ne passera pas par Grand-Bassam », insiste l'Aptim, qui considère désormais cette victoire judiciaire comme une étape majeure dans la sécurisation des droits de ses membres sur l'Île de Motobé.