Cote d'Ivoire: Ephraim Oka, acteur principal du film ébinto - « J'ai toujours été un grand fan des Frasques d'Ebinto »

interview

Acteur principal du film « ébinto », oeuvre cinématographique tirée du livre-culte ivoirien « Les frasques d'Ebinto » paru en 1975, Ephraïm Oka Kouakou est également comédien et scénariste ivoirien. Dans un entretien accordé à fratmat.info, il partage ses ambitions.

Quels sont les films dans lesquels vous avez joué avant le long-métrage ebinto ?

J'ai joué dans les saisons 2 et 3 de Teenager. J'ai également tourné dans des épisodes de Les coups de la vie. Ensuite, j'ai joué dans la série Maquisard. En termes de long-métrage je peux citer Le ticket à tout prix.

Quel a été votre secret pour parvenir à une meilleure interprétation du personnage d'Ébinto ?

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Le roman Les frasques d'Ebinto est une oeuvre qui a marqué des générations en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. L'oeuvre était très attendue en termes de représentation au cinéma. C'est donc une fierté pour moi, je suis très reconnaissant d'avoir tourné dans ce film. C'est sûr que cela donnera un coup à ma carrière. Je dirais que j'ai pu incarner ce personnage, peut-être parce que j'ai toujours été un très grand fan de l'oeuvre « Les frasques d'Ebinto ». Au lycée, j'ai lu l'oeuvre et j'en suis immédiatement tombé amoureux. Devenu acteur, j'avais pour rêve d'incarner un jour ce personnage. En vrai, je pense que j'étais préparé quelque part et le fait d'aimer l'oeuvre m'a aidé à pouvoir bien camper le rôle. Je ne le faisais pas forcément pour le public, mais pour moi-même. J'avais le devoir de bien rendre cette oeuvre que j'ai aimée quand j'étais beaucoup plus jeune.

Avez-vous fait une école de cinématographie ?

Je viens du lycée d'enseignement artistique (Lea), où j'ai appris la base, le théâtre. J'y ai fait mes armes, je suis un pur produit de l'Insaac.

Avez-vous des idoles en Côte d'Ivoire ou à l'international ?

En Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Je pourrais citer plusieurs, mais je pense que la première personne qui m'a vraiment influencé à l'époque par son jeu, c'est le célèbre Sijiri Bakaba. À l'international, il y en a trop.

Au-delà d'être un acteur, y a-t-il d'autres métiers dans le cinéma qui vous intéresse ?

Je ne suis pas qu'acteur, je suis aussi scénariste et réalisateur. J'ai une boîte de production et, depuis quelques années, nous créons des oeuvres audiovisuelles, des projets, des histoires, des longs-métrages et séries. Nous avons créé pas mal d'oeuvres. Je pense que la difficulté, c'est d'avoir des producteurs, des personnes qui vous font confiance. Nous oeuvrons toujours pour faire avancer le cinéma ivoirien, et nous attendons que des gens nous fassent confiance.

L'écosystème du cinéma est-il facile à intégrer ?

Pas du tout pour un acteur. Raison pour laquelle je conseille toujours aux plus jeunes qui veulent embrasser ce métier de fourbir leurs armes, d'obtenir leurs diplômes. Il est vraiment important d'avoir une assise et d'ensuite s'adonner à sa passion.

Un appel à lancer ?

J'invite tout le monde à regarder le film, à passer un bon moment. Que chacun vienne mettre un visage sur tous ces personnages lus dans ce beau roman.