Cote d'Ivoire: Audiovisuel - Les studios Mancala ouverts aux producteurs indépendants

Les studios Mancala du groupe Canal+ à Abidjan seront ouverts à l'ensemble des producteurs, et non uniquement aux projets développés par le groupe, a annoncé le directeur général des chaînes A+, Michel Mutombo-Cartier, lors de la deuxième édition de Private Talk, tenue vendredi 16 octobre au Private Circle de l'Ivoire Golf Club.

Cette orientation vise à offrir de meilleures conditions de production aux acteurs indépendants de l'audiovisuel et à contribuer au développement de la filière locale.

« Le talent existe ici, les histoires aussi. Ce qui manque souvent aux producteurs indépendants, ce sont les moyens de les tourner dans de bonnes conditions. Ouvrir nos studios, c'est faire grandir toute la filière, pas seulement nos propres programmes », a expliqué Michel Mutombo-Cartier.

Le responsable des chaînes A+ a également évoqué les transformations que connaît actuellement la télévision, avec l'évolution des usages et la montée en puissance des plateformes numériques.

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Selon lui, le digital doit désormais être intégré dès la conception des programmes et pensé comme une composante du modèle économique des médias, et non comme un simple relais de diffusion.

Michel Mutombo-Cartier a, par ailleurs, plaidé pour une utilisation maîtrisée de l'intelligence artificielle dans la création de contenus. S'il voit dans l'IA de nouvelles possibilités d'écriture et de formats, il estime qu'elle ne peut se substituer à l'auteur ni à la maîtrise réelle du projet par son porteur.

Sur le plan artistique, il s'est également dit favorable à une plus grande diversification des rôles proposés aux comédiens, notamment à travers des productions dramatiques susceptibles de révéler d'autres facettes de talents souvent associés à l'humour.

La rencontre a réuni une cinquantaine de participants issus notamment du monde entrepreneurial, des médias, de la finance, du secteur privé et des institutions internationales.