Angola: Un nouveau campus universitaire à Baía Farta pour former les compétences de demain

L'Angola franchit une nouvelle étape dans le développement de son enseignement supérieur avec le lancement du campus universitaire de Baía Farta. Ce projet ambitieux, réalisé en partenariat avec Mitrelli, permettra d'accueillir près de 8 500 étudiants et de renforcer la formation de professionnels dans des secteurs stratégiques pour l'avenir du pays.

L'Angola investit dans l'enseignement supérieur

Dans un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, la cérémonie officielle s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Vicente Lopes Ferreira, du gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, ainsi que des responsables académiques de l'Université Katyavala Bwila et de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (Isced) de Benguela. Des représentants de Mitrelli et des autorités locales ont également pris part à l'événement.

Un campus moderne pour près de 8 500 étudiants

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Le futur campus réunira quatre entités académiques majeures : les facultés de médecine, de droit et d'économie de l'Université Katyavala Bwila, ainsi que l'Isced de Benguela, spécialisé dans la formation des futurs enseignants.

D'une superficie bâtie d'environ 27 495 m², l'infrastructure pourra accueillir près de 8 500 étudiants, contribuant ainsi à élargir l'accès à l'enseignement supérieur dans la province de Benguela et dans l'ensemble du pays.

Le projet se distingue également par l'intégration d'équipements pédagogiques innovants destinés à rapprocher la formation académique des réalités professionnelles. La faculté de médecine sera dotée d'un centre de simulation clinique permettant aux étudiants de s'exercer dans des conditions proches de celles du milieu hospitalier. De son côté, la faculté de droit disposera d'une salle d'audience simulée pour familiariser les étudiants aux procédures judiciaires.

Un levier pour le développement économique

Pour les autorités angolaises, cet investissement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à accompagner la diversification de l'économie nationale. Les besoins en professionnels qualifiés dans les domaines de la santé, de l'éducation, du droit et des affaires sont en constante augmentation.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons l'engagement du gouvernement à ouvrir un nouveau chapitre pour l'enseignement supérieur dans la province, en nous appuyant sur les avancées que nous avons célébrées ces dernières années », a déclaré le ministre Albano Vicente Lopes Ferreira lors de la cérémonie.

Même son de cloche du côté de Mitrelli. Son directeur général, Rodrigo Manso, a souligné le rôle stratégique de l'enseignement supérieur dans le développement et la compétitivité des nations. Selon lui, le campus de Baía Farta contribuera à former la prochaine génération de médecins, de juristes, d'économistes et d'enseignants dont l'Angola a besoin pour soutenir sa croissance.

Une coopération renforcée avec Mitrelli

Ce projet s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre Mitrelli et le gouvernement angolais dans les secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Avec le campus universitaire de Baía Farta, ce partenariat franchit une nouvelle étape en s'étendant à l'enseignement supérieur, avec pour objectif de renforcer durablement les compétences nationales et de soutenir le progrès économique et social du pays.

Présente en Afrique depuis plus d'une décennie, Mitrelli a déjà réalisé plus d'une centaine de projets à travers le continent dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, le logement, l'eau, l'énergie et la technologie. À travers le développement du campus de Baía Farta, l'entreprise réaffirme sa volonté d'accompagner les États africains dans la construction d'infrastructures porteuses de croissance et d'opportunités pour les générations futures.