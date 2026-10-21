Seychelles: Pluies abondantes, routes coupées et écoles fermées aux Seychelles

Les Seychelles font face à des pluies abondantes et des orages qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Les autorités ont fermé les écoles publiques et plusieurs services hier. L'archipel traverse un épisode de mauvais temps qui perturbe sérieusement le quotidien de ses habitants. Selon les médias locaux, les précipitations se succèdent depuis le jeudi 15 octobre. Mahé, Praslin et La Digue sont les îles les plus touchées. Le quotidien Seychelles Nation titrait hier sur trois îles placées en alerte.

Les services météorologiques avaient prévenu dès le vendredi 16 octobre de l'arrivée de pluies accompagnées d'orages, avec un risque d'inondations localisées et de glissements de terrain. Ces craintes se sont confirmées. À Praslin, les ruissellements ont fragilisé des talus, et provoqué des chutes de pierres et des accumulations de débris, notamment dans les secteurs de Baie-Sainte-Anne et Grand-Anse. Des images tournées sur place montrent des chaussées recouvertes de terre et de branches.

À Mahé, la route de La Misère est fermée jusqu'à nouvel ordre, selon un avis du Département de la gestion des risques et des catastrophes publié lundi. Des obstacles et des conditions dangereuses ont aussi été signalés aux Canelles et à Reef Estate. Les autorités déconseillent de circuler sur les routes inondées et de s'approcher des versants instables.

Écoles et services publics fermés

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Par mesure de précaution, le ministère de l'Éducation a fermé tous les établissements scolaires publics depuis hier jusqu'à nouvel ordre. Les élèves du secondaire et des centres de formation professionnelle qui doivent passer des examens internationaux ne sont pas concernés et doivent se rendre dans leur centre d'examen prévu. Plusieurs services publics sont également fermés, seuls les personnels des services essentiels demeurent mobilisés.

La Croix-Rouge seychelloise a, de son côté, placé ses bénévoles en état de vigilance et se dit prête à intervenir si les autorités le lui demandent. L'Autorité météorologique des Seychelles avait émis une alerte de niveau «sévère» pour des pluies modérées à fortes, accompagnées d'orages et de rafales pouvant atteindre 60 km/h. Elle était en vigueur hier matin. Des averses restent attendues aujourd'hui, avec une amélioration progressive envisagée en fin de semaine.

Les liaisons aériennes et maritimes entre les îles pourraient être perturbées. À ce stade, aucun bilan des annulations n'a été communiqué : les voyageurs sont invités à se renseigner auprès de leur agence avant de se déplacer. En cas d'urgence, la population peut composer le 160. Aucun bilan humain n'a été confirmé pour l'instant.