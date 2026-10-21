Ile Maurice: Jushveer Bhomul pleure son jumeau Sunveer

Sunveer Bhomul a célébré ses 21 ans avec son frère jumeau, Jushveer, le dimanche 18 octobre. Tous deux étaient fiévreux ce jour-là et en ont plaisanté. Le lendemain, un accident de la route à Poudre-d'Or a brutalement interrompu la vie du jeune homme. À Petit-Raffray, où nous avons rencontré sa famille, voisins, amis et proches se sont réunis pour leur apporter leur soutien.

À notre arrivée chez la famille Bhomul, la tristesse était palpable. Les parents de Sunveer étaient effondrés. Difficile pour ses proches d'accepter que le jeune homme ne soit plus là, lui qui partageait encore des moments simples avec son frère quelques heures auparavant.

«Dimanche, c'était notre anniversaire», raconte Jushveer. Ce jour-là, un autre détail les a rapprochés. «To'nn trouve, lafiev osi nou gagn ansam, pareil kouma nou laniverser», lui aurait lancé Jushveer.

Les derniers moments

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Vers 0 h 30, Sunveer était venu lui rendre visite. Constatant qu'il ne se sentait pas bien, Jushveer lui a proposé de rester pour se reposer. Il lui a préparé du riz et lui a demandé de manger un peu avant de se coucher. Les deux frères ont passé une partie de la nuit ensemble. Vers 5 heures, ils se sont retrouvés une dernière fois avant de se séparer. Rien ne laissait présager que ces instants ordinaires seraient leurs derniers ensemble. Jushveer ne pouvait imaginer que ce simple au revoir prendrait une telle importance.

Lundi, Sunveer se trouvait chez son patron, selon le récit de son frère. Il travaillait comme électricien et intervenait notamment sur des chantiers de réparation dans des maisons. Jushveer, qui se trouvait à Goodlands, indique avoir échangé avec son frère vers 16 heures. Rien dans cette conversation ne lui permettait de prévoir le drame. Puis, vers 18 heures, il a reçu un appel lui annonçant qu'un accident s'était produit.

Fauché à Poudre-d'Or

L'accident est survenu lundi après-midi à Poudre-d'Or, à proximité de l'usine de United Basalt Products Ltd. La moto que pilotait Sunveer a percuté une fourgonnette. Le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Le SAMU s'est rendu sur les lieux. Son décès a été confirmé par la suite. Son passager, âgé de 18 ans, grièvement blessé, est dans un état critique à l'hôpital.

L'autopsie pratiquée lundi soir a conclu à un décès consécutif à de multiples blessures dues à un choc. Le conducteur de la fourgonnette, âgé de 69 ans, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a comparu en cour hier et a été libéré sous caution. Les circonstances exactes de l'accident restent à établir.

Sunveer avait encore de nombreux projets. Selon son jumeau, il envisageait d'acheter une voiture en décembre. Passionné de moto, le jeune homme avait encore tant de choses à réaliser et de moments à partager avec les siens. À 21 ans, il espérait concrétiser ses projets dans les mois à venir. Sa disparition soudaine laisse sa famille face à une absence difficile à accepter.