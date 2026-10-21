Ile Maurice: Certaines unités montent au front pour leurs indemnités et de la reconnaissance

Depuis le début de l'année, plusieurs allocations réclamées par des po- liciers tardent à être versées, alimentant la frustration au sein de la Mauritius Police Force (MPF). Travelling allowance, driver's allowance, night allowance et reward money... autant d'indemnités dont le paiement suscite des interrogations parmi les bénéficiaires qui souhaitent obtenir des explications sur les délais enregistrés.

Sollicitée sur la situation, la Police Fighter Union, par l'intermédiaire de son représentant, le Sub-Inspector Satish Buljeewon, réclame davantage de clarté sur le traitement de ces paiements. Pour les policiers concernés, il ne s'agit pas uniquement de connaître les raisons de ces retards, mais aussi de savoir quand les sommes qui leur sont dues seront effectivement versées.

Une question revient avec insistance : si des provisions budgétaires sont prévues pour couvrir ces dépenses, pourquoi les bénéficiaires doivent-ils attendre aussi longtemps ? Les procédures administratives, le traitement des demandes et les éventuelles contraintes financières ou opérationnelles nécessitent des éclaircissements de la hiérarchie. En l'absence de données précises sur les montants en attente et le nombre d'agents concernés, l'ampleur du problème reste à établir.

Points contestés

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des retards de paiement, les disparités entre les différentes unités de la MPF alimentent également le mécontentement. Certains policiers estiment que les indemnités accordées ne tiennent pas suffisamment compte des contraintes, des responsabilités et des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

La risk allowance, notamment celle attribuée à certaines unités spécialisées comme l'Anti-Drug and Smuggling Unit, est régulièrement évoquée dans les discussions. Une allocation de Rs 5 000 est avancée pour cette unité, tandis que des agents affectés à d'autres missions jugées risquées s'interrogent sur les raisons pour lesquelles ils ne bénéficient pas d'une indemnisation comparable.

Les conditions d'éligibilité pouvant varier selon les fonctions et les dispositions applicables, les critères d'attribution mériteraient d'être explicités. Une communication plus transparente permettrait de mieux com- prendre les différences entre unités et de limiter le sentiment d'injustice exprimé par certains agents.

Frustrations latentes

Chargés d'assurer la sécurité publique, les policiers sont régulièrement appelés à intervenir dans des conditions difficiles et à répondre à des exigences opérationnelles importantes. Dans ce contexte, le paiement ponctuel des allocations constitue un élément de leurs condi- tions de travail. Pour la Police Fighter Union, l'enjeu est de permettre aux policiers de connaître leurs droits, les modalités de versement des indemnités et les délais auxquels ils peuvent raisonnablement s'attendre. L'incertitude entourant ces paiements risque, à terme, d'accentuer les frustrations et de fragiliser les relations entre le personnel et la hiérarchie.

Le reward money soulève également des interrogations sur les mécanismes de récompense associés à certains efforts de renseignement et à des opérations policières. Les éventuels retards dans son versement doivent pouvoir être expliqués à la lumière des procédures en vigueur, des conditions d'attribution et des mécanismes de contrôle applicables.

Besoin de réponses

Le Police Press Office a été sollicité afin d'obtenir la position officielle des autorités sur les retards signalés, les allocations concernées, les dispositions budgétaires prévues et les mesures envisagées pour garantir davantage de régularité dans les paiements. Il invite les policiers ayant des doléances à ce sujet à se manifester pour déposer une plainte.

Au-delà de la question financière, les revendications mettent en lumière une attente plus large : celle d'une meilleure reconnaissance du travail accompli par les policiers. Les agents concernés souhaitent des réponses précises, des procédures compréhensibles et, dans la mesure du possible, un calendrier de paiement fiable.