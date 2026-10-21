Ile Maurice: Introuvable à l'approche de son procès, il serait à Madagascar

Le procès de Raoul Angelo Thomas devait débuter en cour, mais l'accusé reste introuvable. Porté disparu depuis le début de l'année, comme le rapportait notre article du 18 février dernier, l'ancien champion de kickboxing, soudeur de profession, fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt. En attendant son arrestation ou son retour, la procédure reste en suspens.

Il devait répondre de plusieurs affaires devant les juridictions de Port-Louis et de Pamplemousses, notamment d'une accusation de possession d'héroïne en vue de sa distribution, avec circonstances aggravantes, ainsi que d'affaires de vol et de complot. Une affaire de blanchiment d'argent avait, quant à elle, été radiée. Son nom reste associé à l'opération antidrogue menée en 2015 par l'Anti-Drug and Smuggling Unit à Sainte-Croix, au cours de laquelle 442 grammes d'héroïne avaient été saisis. Il était alors soumis à un contrôle judiciaire, avec l'obligation de se présenter au poste de police de sa localité et de respecter un couvre-feu.

Dans ce contexte, sa disparition soulève des questions. Selon une source policière, il aurait quitté Maurice à bord d'un speed boat, quelques jours avant que sa mère ne signale son absence à la police de Roche-Bois, en janvier. Son véhicule serait resté garé devant son domicile. Sur sa page Facebook, sa nouvelle adresse est indiquée à Diego-Suarez, dans la région d'Antsiranana, à Madagascar.

En août 2022, il avait déjà été intercepté à Mont-Choisy alors qu'il était en possession de près de 10 000 euros en espèces. La police soupçonnait alors une tentative de départ clandestin vers Madagascar pour échapper à son procès. Les personnes concernées avaient contesté ces accusations avant d'être relâchées par la suite.

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