Ile Maurice: Le 4x4 volé retrouvé calciné

Un véhicule volé lors des émeutes survenues à Beau-Bassin, la semaine dernière, a été retrouvé calciné à Colline Mont Roches, le mardi 20 octobre. Il s'agit d'un 4x4 rouge, qui avait été emporté lors du cambriolage du supermarché Ishan Kamini, situé à la rue Colonel Maingard. Des marchandises et une somme d'argent, représentant un préjudice estimé à Rs 328 875, avaient également été dérobées.

C'est à la suite de renseignements recueillis sur le terrain que des éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) de la division ouest se sont rendus à Colline Mont Roches, mardi. Sur place, les policiers ont découvert un 4x4 rouge calciné. La police de Beau-Bassin a aussitôt été appelée sur les lieux.

Cette découverte intervient une semaine après le cambriolage du supermarché Ishan Kamini. C'est le mardi 13 octobre qu'un ressortissant bangladais de 45 ans, directeur de l'établissement, a porté plainte à la police pour vol avec effraction.

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Selon sa déposition, des individus avaient forcé les cadenas et les rideaux métalliques du commerce entre les 12 et le 13 octobre. Ils ont emporté 145 cartouches de cigarettes, estimées à Rs 38 000, des produits carnés réfrigérés d'une valeur de Rs 192 675 et des boissons gazeuses estimées à Rs 40 350.

Des cartes de recharge téléphonique, deux portables, quatre chéquiers, des documents personnels ainsi que Rs 57 000 en espèces avaient également été dérobés. Le préjudice total est estimé à Rs 328 875, sans compter la valeur du véhicule volé qui appartient à un habitant de Providence, Quartier-Militaire.

L'enquête policière se poursuit afin d'identifier les auteurs de ce cambriolage et de déterminer les circonstances dans lesquelles le véhicule a été incendié.