Rwanda: Le défi de la réconciliation passe également par la réinsertion des anciens détenus

Rome — « La réconciliation est un processus permanent », affirme Mgr Papias Musengamana, évêque de Byumba et chargé de l'apostolat auprès de la Commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, lors d'un entretien accordé à l'Agence Fides en marge du Forum international de l'Action catholique (FIAC), qui s'est tenu à Rome du 15 au 18 octobre. Dans l'interview accordée à l'Agence Fides, Mgr Musengamana explique que, 32 ans après le génocide contre les Tutsis, l'Église accompagne le retour dans la société de ceux qui sont sur le point de purger leur peine. Les jeunes, la famille et l'éducation sont également au coeur de la pastorale.

L'Église au Rwanda a célébré les 125 ans de l'évangélisation. Que représente pour vous cet anniversaire ?

Ce fut l'occasion de retracer le chemin parcouru depuis l'arrivée des premiers missionnaires, en 1900, jusqu'à aujourd'hui, et de revenir aux racines de notre foi. Le jubilé de l'Église au Rwanda a été célébré à tous les niveaux : paroissial, diocésain et national. À l'issue des célébrations, la Conférence épiscopale rwandaise a élaboré un programme pour les 25 prochaines années, dans lequel nous avons tenu à mettre l'accent sur la pastorale familiale, les jeunes, l'éducation et, surtout, la réconciliation communautaire et nationale.

À ce propos, les blessures laissées par les événements de 1994 sont-elles encore ouvertes ?

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Le génocide contre les Tutsis a laissé des traces profondes dans le pays et il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à une réconciliation totale.

À mon sens, la réconciliation est un processus permanent. Chacun de nous est appelé chaque jour à se réconcilier avec Dieu, avec soi-même et avec ses frères et soeurs. Pour un pays qui a vécu des événements dramatiques comme le nôtre, ce chemin est encore plus difficile.

Trente-deux ans après le génocide, une période encore relativement courte, nous constatons que, grâce à Dieu, des progrès importants ont été accomplis, même s'il reste encore beaucoup à faire.

Pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets de réconciliation ?

Certaines familles se sont réconciliées et des auteurs de crimes ont renoué le contact avec leurs victimes. De plus, plusieurs personnes qui arrivent au terme de leur peine pour des crimes commis en 1994 sortiront bientôt de prison.

En tant qu'Église, nous accordons une grande attention à ces personnes. Nous veillons à ce que celles qui s'apprêtent à quitter la prison soient préparées à se réinsérer dans la société et à ce que leurs familles et leurs voisins soient également prêts à les accueillir.

Ce n'est pas une tâche facile. Après avoir passé des décennies en prison, ces personnes se retrouveront face à un pays profondément transformé et devront également faire face aux difficultés liées à leur réinsertion familiale et sociale. C'est pourquoi nous devons travailler tant avec ceux qui s'apprêtent à sortir de prison qu'avec les communautés qui devront les accueillir.

Au Rwanda aussi, les jeunes constituent la majorité de la population. Comment l'Église compte-t-elle les accompagner dans leur parcours de croissance ?

Les jeunes représentent plus de 70 % de la population rwandaise. L'éducation et les nouvelles générations sont donc au coeur de notre pastorale : ce sont deux domaines étroitement liés. Les jeunes incarnent l'avenir et l'espérance de l'Église ; leur formation revêt donc une importance prioritaire dans notre programme pastoral, au même titre que la promotion de la famille.

Y a-t-il donc un défi éducatif ?

Nous devons saluer l'engagement des autorités, qui ont investi dans l'éducation pour tous. Il reste toutefois beaucoup à faire, notamment pour garantir à tous les enfants l'accès à l'école. Les classes sont souvent surchargées et il est nécessaire d'améliorer la qualité de l'enseignement.

En tant qu'Église, nous souhaitons apporter notre contribution dans ce domaine, où nous sommes déjà très engagés. L'Église gère de nombreuses écoles dans le pays, de la maternelle au primaire et au secondaire. Nous voulons continuer à garantir une éducation de qualité, fondée sur les valeurs chrétiennes.

Nous sommes également conscients des nombreux défis auxquels les jeunes sont confrontés : de l'influence pas toujours positive des réseaux sociaux aux difficultés rencontrées au sein des familles, en passant par la consommation d'alcool et de stupéfiants.

Constate-t-on également une augmentation de la consommation de drogues au Rwanda ?

Oui. Tout d'abord, l'abus d'alcool est très répandu et de nombreux jeunes souffrent de problèmes liés à l'alcool. La consommation de drogues touche également notre pays. D'ailleurs, le monde est devenu un village global et il existe des problèmes qui concernent tout le monde.

Les jeunes qui ne vont pas à l'école ou qui sont au chômage sont souvent plus exposés au risque de tomber dans la dépendance à l'alcool et aux drogues.

L'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux peut également poser problème si les jeunes ne sont pas formés à une utilisation correcte et responsable. Ils doivent apprendre à se servir de ces outils de manière responsable, sans en devenir esclaves.

En tant qu'Église, nous avons lancé des initiatives éducatives dans ce domaine. La commission que je préside, par exemple, a mis en place des parcours visant à enseigner aux jeunes à utiliser correctement ces outils. Nous le faisons au sein des groupes d'Action catholique, dans les paroisses et dans les écoles.