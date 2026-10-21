Gabon: Moanda - Le Maire et l'ANPI en visite de terrain pour la mise en oeuvre des projets structurants

21 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par MDM

À la suite de la réunion de travail tenue à Libreville avec le Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI), Ghislain Moandza Mboma, le Maire de la Commune de Moanda, Estimé Pédox Lebomo, a effectué une visite de terrain aux côtés d'une équipe technique de l'ANPI afin d'examiner les sites envisagés pour la réalisation des projets de développement de la commune.

Cette descente s'inscrit dans le prolongement des échanges entre la municipalité et l'ANPI autour de la concrétisation des projets structurants inscrits dans le cadre du Projet de Développement Territorial Moanda 2030.

L'inspection des sites constitue une étape importante pour apprécier les espaces concernés et évaluer les conditions de faisabilité des projets envisagés.

À travers cette démarche, la municipalité entend consolider sa collaboration avec l'ANPI en vue de faciliter la mobilisation des investisseurs et de favoriser la concrétisation des initiatives identifiées.

Cette dynamique traduit la volonté de la Commune de Moanda de renforcer l'attractivité de son territoire, de stimuler les investissements et de faire du développement territorial un levier durable d'amélioration du cadre de vie des populations.

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