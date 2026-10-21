Sénégal: Éthique et intelligence artificielle - L'ANSTS et l'UCAD plaident pour une recherche responsable

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a célébré mercredi, la Journée mondiale de l'éthique, à travers une réflexion sur les enjeux éthiques de la recherche scientifique, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle générative.

La rencontre a permis aux acteurs du monde scientifique et universitaire de souligner l'importance d'un usage responsable de l'intelligence artificielle dans les activités de recherche.