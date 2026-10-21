Sénégal: Éthique et intelligence artificielle - L'ANSTS et l'UCAD plaident pour une recherche responsable

21 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a célébré mercredi, la Journée mondiale de l'éthique, à travers une réflexion sur les enjeux éthiques de la recherche scientifique, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle générative.

La rencontre a permis aux acteurs du monde scientifique et universitaire de souligner l'importance d'un usage responsable de l'intelligence artificielle dans les activités de recherche.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.