Sénégal: Pikine - Lancement de la 5e édition du Dalifort Hip-Hop festival

Pikine — La cinquième édition du Dalifort Hip-Hop festival a officiellement démarré, mercredi, à Pikine (banlieue de Dakar), avec l'ambition de mettre en lumière la contribution des initiatives culturelles au développement local.

Cette édition prévue jusqu'à samedi met également en exergue la valorisation des talents, la participation des jeunes et le renforcement de l'attractivité des territoires.

Elle se veut un moment fort de la coopération culturelle entre Pikine et Nanterre (France), avec le lancement d'un projet qui place la culture au coeur des dynamiques de développement territorial.

Le lancement de cet évènement a réuni plusieurs personnalités institutionnelles et partenaires ainsi que de nombreux acteurs culturels, et élus territoriaux de la banlieue de Dakar.

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"Chers jeunes, vous êtes le coeur battant de cette fête", a lancé à l'endroit de la jeunesse le maire de la commune de Dalifort, Mamadou Mbengue, au cours de cette cérémonie.

Il a rappelé qu'il y a quatre ans à peine, en 2022, ce festival "n'était qu'une idée portée par une poignée de jeunes passionnés, convaincus que leur quartier avait une histoire à raconter".

"Aujourd'hui, la cinquième édition, est devenue un rendez-vous attendu, respecté, reconnu bien au-delà des frontières grâce au travail et à la persévérance de nos jeunes", s'est-t-il félicité.

Le directeur du Dalifort Hip-Hop festival, Emile Thiaw est largement revenu sur les acquis de ce projet culturel.

"À travers ce projet, nous avons appris, expérimenté et contribué à créer des passerelles entre les acteurs et les territoires", a-t-il salué, soulignant que "la nouvelle étape qui s'ouvre aujourd'hui ne pourra réussir sans les acteurs culturels".

"Ce projet ne doit pas être perçu comme le projet d'une seule association, d'une seule commune ou d'un petit groupe de personnes", a-t-il dit, appelant à "en faire un espace dans lequel chaque acteur culturel pourra apporter sa contribution, faire entendre sa voix et trouver sa place".

"Aucun acteur culturel ne pourra à lui seul transformer le paysage culturel de Pikine. Mais ensemble, nous pouvons construire ce qu'aucun d'entre nous ne pourra réaliser isolément", a-t-il encore souligné.

M. Thiaw invite ainsi tous les acteurs culturels à "faire le choix de la solidarité, du dialogue plutôt que de la division, de la complémentarité plutôt que de la concurrence".