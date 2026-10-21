Sénégal: L'ANSTS souligne l'importance de l'intégrité scientifique à l'ère de l'IA

Dakar — Le vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), Ousmane Kane, a exhorté mercredi les chercheurs à faire de l'intégrité scientifique une exigence fondamentale dans leurs travaux, face aux défis soulevés par l'intelligence artificielle générative.

"L'intégrité scientifique n'est pas une formalité administrative. Elle est le fondement de la crédibilité de la recherche", a-t-il déclaré lors de la célébration de la Journée mondiale de l'éthique, portant cette année sur le thème "Remettre l'éthique au centre : l'intégrité scientifique en question".

La rencontre s'est tenue en présence d'universitaires et d'étudiants.

M. Kane a souligné que l'intégrité scientifique repose notamment sur le respect de la vérité, la reconnaissance du travail d'autrui, la transparence des méthodes et l'honnêteté dans la présentation des résultats.

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L'éthique ne devait pas se limiter aux chartes et aux déclarations, mais se traduire concrètement dans les pratiques scientifiques, particulièrement face à l'essor de l'intelligence artificielle générative, a-t-il soutenu.

Ces outils offrent des possibilités importantes pour la recherche, en facilitant l'analyse documentaire, le traitement des données et l'exécution de certaines tâches scientifiques. Toutefois, leur utilisation soulève des interrogations sur la fiabilité des informations produites, la paternité des travaux, la traçabilité des contributions et la responsabilité des chercheurs, a-t-il relevé.

"L'intelligence artificielle peut assister le chercheur, mais elle ne saurait le dispenser de penser, de vérifier et d'assumer ses responsabilités", a-t-il insisté.

Pour le vice-président de l'ANSTS, l'enjeu n'est ni de rejeter les innovations technologiques ni de les accepter sans discernement, mais de veiller à ce que le progrès demeure au service d'une science fiable et responsable.

S'adressant particulièrement aux doctorants et aux jeunes chercheurs, il les a invités à ne pas mesurer leur valeur scientifique uniquement à la rapidité de leurs travaux ou à leur visibilité, mais également à leur honnêteté intellectuelle, à leur rigueur et à leur capacité à reconnaître leurs limites ainsi que les contributions d'autrui.

"Ne considérez jamais l'éthique comme un obstacle à votre réussite. Elle en est l'une des conditions les plus durables", a-t-il affirmé.