Sénégal: Cinéma - Le Festival du film chinois prévu du 23 au 24 octobre prochain à Dakar

La capitale sénégalaise abrite les 23 et 24 octobre le Festival du film chinois. Une occasion pour les deux peuples de se comprendre et de résonner ensemble à travers le grand écran, selon l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Li Zhigang.

Les 23 et 24 octobre, l'administration nationale du cinéma de Chine et l'Ambassade de Chine au Sénégal coorganisent le Festival du film chinois au Sénégal 2026. L'annonce a été faite mercredi, par l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Li Zhigang.

« Des aventures du désert à l'ancienne capitale Chang'an, du sauvetage héroïque avec Jackie Chan au dessin animé "Les Ours boonie", sept films chinois de genres variés se succéderont à l'écran. Parmi eux, "Lettres d'amour de ma grand-mère », tout comme le classique sénégalais "Une si longue lettre ", confie à la correspondance les destinées et les émotions des gens », a-t-il écrit sur son compte X.

Ainsi, au-delà des passionnés de cinéma, M. Li estime que ces deux jours de festival vont permettre aux deux peuples de se comprendre et de résonner ensemble à travers le grand écran. Et cela sera l'occasion pour l'amitié sino-sénégalaise de s'enraciner plus profondément dans les coeurs.