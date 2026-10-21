Sénégal: 8,5 milliards FCfa du Fonsis et de la KfW pour propulser les Pme et l'entrepreneuriat féminin

À travers un communiqué conjoint publié le 16 octobre, le Fonsis et la KfW ont officialisé le lancement d'un programme de 8,5 milliards FCfa financé par l'Allemagne. Ce fonds de subvention vise à renforcer les capitaux des fonds d'investissement locaux pour soutenir les PME, les start-ups innovantes et l'entrepreneuriat féminin au Sénégal.

L'écosystème entrepreneurial sénégalais franchit une étape clé dans sa quête d'autonomie financière et de passage à l'échelle. Dans un communiqué de presse conjoint publié le vendredi 16 octobre 2026 à Dakar, le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et la Banque de développement allemande KfW ont annoncé le lancement officiel de la phase d'opérationnalisation de leur partenariat stratégique. Doté d'une enveloppe globale de 13 millions d'euros (soit environ 8,5 milliards de FCfa), ce programme est intégralement financé sous forme de subvention par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement.

Au Sénégal, la croissance des Petites et moyennes entreprises (Pme) est freinée par les exigences rigides du système bancaire. Pour contourner cet obstacle, le mécanisme mis en place par le Fonsis et la KfW privilégie une approche d'investissement indirect. Selon les termes du communiqué, ces capitaux seront injectés dans des fonds d'investissement basés au Sénégal, leur fournissant ainsi les fonds propres indispensables pour démarrer leurs activités ou accélérer le passage à l'échelle des entreprises de leur portefeuille. Grâce à ce dispositif, le Fonsis ambitionne de plus que doubler le nombre de fonds qu'il met en place ou finance, passant de 4 structures actuellement à 9 à terme.

Cependant, l'accès à ces financements sera assorti de critères d'impact précis. Le communiqué précise que les fonds bénéficiaires devront obligatoirement inscrire dans leur feuille de route le ciblage des start-ups innovantes ainsi que des entreprises ayant un impact mesurable sur l'autonomisation des femmes. Cette initiative prolonge des actions déjà engagées entre le Sénégal et l'Allemagne, notamment à travers le fonds « Oyass Capital ».

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Commentant cette avancée, Babacar Gning, directeur général du Fonsis, a souligné que « ce programme s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie du Fonsis de développer l'écosystème des fonds d'investissement au Sénégal, afin de permettre aux Pme de disposer d'une offre diversifiée d'instruments financiers innovants et flexibles, indispensable à leur transformation en champions nationaux ». Un enthousiasme partagé par le Dr Josef Haider, Directeur du bureau de la KfW à Dakar, pour qui cette phase opérationnelle concrétise une relation de confiance solide. « Elle traduit notre engagement commun en faveur d'un écosystème entrepreneurial plus dynamique, inclusif et durable au Sénégal », indique-t-il dans la note d'information.

Déployé avec l'appui du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, ce partenariat entend contribuer directement à la création d'emplois durables et au renforcement de l'inclusion économique, en parfaite harmonie avec la vision « Sénégal 2050 ». D'après le communiqué des deux institutions, les acteurs du secteur n'auront pas à patienter ; le premier décaissement à destination des fonds d'investissement locaux sélectionnés interviendra dans les prochaines semaines.