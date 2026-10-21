Sénégal: Migration irrégulière - 171 rescapés retrouvés à Gandiol

Une pirogue transportant 171 candidats à l'émigration irrégulière, dont des femmes et des enfants, a échoué le 20 octobre à Pilote Bar, dans la commune de Gandiol, à Saint Louis. Sept personnes ont été hospitalisées. Deux individus sont retenus dans le cadre de l'enquête, tandis que le passeur présumé et le capitaine de l'embarcation restent introuvables.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie, l'embarcation a accosté le 20 octobre 2026, aux environs de 7 heures, au niveau du fleuve de Pilote Bar, avec l'aide de piroguiers de Guet-Ndar. Les passagers auraient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 15 octobre, vers 23 heures, en direction de l'Espagne. Chacun aurait déboursé entre 300 000 et 600 000 francs CFA pour ce voyage clandestin.

Les mauvaises conditions météorologiques et l'état de la mer auraient contraint l'embarcation à interrompre sa traversée. Alertées, la Brigade territoriale de Saint-Louis, renforcée par l'Escadron de surveillance et d'intervention (ESI), et la Base navale Nord ont coordonné leur intervention pour porter assistance aux passagers, sécuriser les lieux et procéder à leur identification.

Des femmes et des enfants parmi les rescapés

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Le groupe compte 60 femmes et 12 enfants. Sept personnes, parmi lesquelles six Gambiens et un Sénégalais, ont été évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis pour recevoir des soins. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. L'intervention a permis la saisie de la pirogue et de dix bidons d'essence de 20 litres. Les rescapés ont ensuite été conduits à l'unité de gendarmerie pour les besoins de leur identification.