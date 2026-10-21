Sénégal: « La conjonctivite est une inflammation aiguë de la conjonctive » (2/2)

Contagieuse dans ses formes virales et bactériennes, la conjonctivite se propage rapidement dans les collectivités. Dans cet entretien, le Dr Mouctar Dieng Badiane, ophtalmologiste, revient sur ses causes, ses modes de transmission, les erreurs à éviter et les mesures de prévention.

Qu'est-ce que la conjonctivite ?

La conjonctivite est une inflammation aiguë de la conjonctive, une membrane qui tapisse la partie blanche de l'oeil ainsi que la face interne des paupières. Lorsqu'elle s'enflamme, on parle de conjonctivite.

Elle se manifeste généralement par une rougeur de l'oeil, des irritations et une sensation de grains de sable dans les yeux. Dans certains cas, elle peut également s'accompagner de sécrétions qui collent les paupières au réveil.

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Quelles sont les principales causes de la conjonctivite ?

La conjonctivite peut être d'origine infectieuse ou allergique. Lorsqu'elle est infectieuse, elle peut être virale, bactérienne ou, plus rarement, fongique. Les formes les plus fréquentes sont toutefois les conjonctivites virales et bactériennes.

Elle peut également être provoquée par une allergie ou certains facteurs irritants. Il est important de différencier les conjonctivites allergiques des conjonctivites infectieuses, notamment parce que les premières ne sont pas contagieuses, contrairement aux secondes.

Comment se transmet la conjonctivite infectieuse ?

La transmission se fait principalement d'une personne à une autre par les mains contaminées. Une personne infectée peut toucher ses yeux, puis entrer en contact avec une autre personne, transmettant ainsi l'agent infectieux présent dans les larmes ou les sécrétions oculaires.

La contamination peut également être indirecte, à travers des objets contaminés. C'est notamment ce qui explique la propagation rapide de la conjonctivite dans les écoles, les crèches et les lieux de travail.

Chez les enfants, le risque est particulièrement important parce qu'ils partagent souvent les mêmes objets et jouent ensemble. Dans les lieux de travail, la contamination peut également se produire à travers les poignées de porte et les objets utilisés en commun.

Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on est atteint de conjonctivite ?

Lorsqu'une personne est atteinte de conjonctivite, il faut éviter de se frotter les yeux et se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Le gel hydroalcoolique peut également être utilisé lorsqu'un point d'eau n'est pas disponible.

Il est aussi important de limiter les contacts susceptibles de favoriser la transmission. Les personnes atteintes doivent respecter les recommandations sanitaires concernant leur retour en collectivité afin d'éviter de contaminer leur entourage.

La conjonctivite peut-elle entraîner une baisse de la vision ?

Normalement, une conjonctivite simple n'entraîne pas de baisse de la vision. Généralement, elle évolue favorablement et peut guérir en cinq jours à une semaine.

Cependant, certaines séquelles peuvent persister après la guérison. Un flou visuel peut notamment apparaître, particulièrement lorsque la conjonctivite est d'origine virale. Dans ce cas, une prise en charge spécifique peut être nécessaire pour traiter ces complications et limiter les séquelles.

Toute baisse de vision, douleur importante ou sensibilité marquée à la lumière doit toutefois conduire à consulter rapidement un professionnel de santé, car ces symptômes peuvent signaler une atteinte oculaire plus sérieuse qu'une conjonctivite simple.