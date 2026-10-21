Angola: Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la gestion environnementale des processus de production

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares, a souligné mercredi à Luanda l'engagement du gouvernement angolais en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la gestion environnementale des processus de production.

S'exprimant lors de l'ouverture d'une conférence sur l'environnement et le développement, il a illustré l'exemple du secteur pétrolier, où une étroite collaboration a été mise en place pour réduire les émissions fugitives - les rejets involontaires et diffus de gaz lors des processus industriels.

À cet égard, il a insisté sur la nécessité de contrôler les émissions de méthane, un gaz à fort potentiel de réchauffement climatique, environ 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Il a reconnu que le secteur pétrolier et le développement durable exigent une attention particulière en matière de prévention de la pollution, de contrôle des émissions, de gestion adéquate des déchets, de protection des ressources en eau et de prévention des incidents environnementaux.

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Selon lui, la valorisation des ressources naturelles doit s'accompagner de mesures concrètes de préservation et de conservation, ainsi que d'actions visant à atténuer la pollution, la destruction des écosystèmes et à garantir une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Il a souligné que les enjeux liés au changement climatique constituent des défis actuels et que les réponses à y apporter exigent des mesures urgentes pour atténuer leurs impacts, notamment par la création d'espaces propices à l'atténuation, à l'adaptation et au renforcement de la résilience des communautés, en particulier les plus touchées.

Selon Nascimento Soares, la transition énergétique s'inscrit dans cette équation pour contribuer à la réduction des impacts environnementaux et climatiques et garantir l'utilisation efficace des ressources naturelles, ainsi que la promotion de solutions énergétiques adaptées au modèle de durabilité adopté par l'Angola.

Il a affirmé que la transition énergétique ne doit pas être perçue comme un simple changement de sources de production d'énergie, mais avant tout comme une opportunité de transformer les structures économiques, de développer de nouvelles compétences, de stimuler l'innovation et de renforcer la capacité productive nationale.

Dans cette optique, il a déclaré que ce processus requiert une planification, des investissements et une vision stratégique à long terme.

Il a rappelé que le ministère de l'Environnement a récemment présenté le projet de Plan d'action national pour la réduction des émissions de méthane en Angola, conforme aux différents instruments que l'Angola a signés et ratifiés au niveau international.

Il a également indiqué que la Loi sur les lignes directrices et les bases relatives aux gaz à effet de serre, qui servira de fondement à la mise en oeuvre du marché du carbone dans le pays, est en phase finale de collecte des contributions.

Cette loi s'inscrit dans le cadre des priorités du Plan national de développement et d'autres instruments soutenant les enjeux de la diversification économique et de la transition énergétique.

La décarbonation du secteur doit s'accompagner d'un système de suivi, de notification et de vérification capable de garantir et de mesurer les progrès accomplis, conformément aux instruments nationaux et aux engagements internationaux signés par l'Angola en matière d'action climatique.

Cette étape est un facteur important pour l'évaluation des risques, le renforcement de la confiance des investisseurs et la mobilisation des financements, a confirmé le Secrétaire d'État.

La conférence sur l'environnement et le développement est organisée par la revue Economia e Mercado.

Les discussions porteront sur la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, la transition énergétique en Angola, les opportunités d'investissement, le développement durable et le développement de l'industrie énergétique nationale.

Cet événement d'une journée réunira des décideurs politiques, des entreprises pétrolières et gazières, des opérateurs d'électricité, des investisseurs et des institutions financières.