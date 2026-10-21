Sénégal: Enseignement et recherche - Une universitaire appelle à faire évoluer les pratiques face aux défis de l'IA

Dakar — La présidente de la commission d'éthique de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), la professeure de philosophie Ramatoulaye Diagne Mbengue, a appelé à faire évoluer les pratiques d'enseignement et de recherche afin de préserver l'intégrité scientifique à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

"Les controverses récentes sur le plagiat, la paternité des travaux et l'usage de l'IA nous rappellent combien la crédibilité de la production scientifique et de la transmission des savoirs repose sur des exigences de rigueur, d'honnêteté et de responsabilité", a-t-elle déclaré.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale de l'éthique, célébrée chaque troisième mercredi du mois d'octobre, elle a souligné la nécessité de repenser les méthodes d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation de la recherche face aux progrès de l'intelligence artificielle.

Le thème retenu cette année, "Remettre l'éthique au centre : l'intégrité scientifique en question", invite les institutions, les établissements d'enseignement, les entreprises et les citoyens à réfléchir aux grands défis éthiques contemporains, a indiqué la professeure titulaire des universités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'ancienne rectrice de l'université Iba Der Thiam de Thiès, les réactions contrastées de chercheurs de premier plan face aux capacités croissantes de l'intelligence artificielle illustrent les interrogations que soulève cette technologie quant à l'avenir de la recherche et aux modalités d'évaluation des travaux scientifiques.

La professeure Ramatoulaye Diagne a cité l'exemple de la Chine où une réforme adoptée en 2024 et entrée en vigueur en janvier 2025, permet, dans certains parcours de doctorat professionnel, de présenter des réalisations pratiques accompagnées d'un rapport écrit, plutôt qu'une thèse académique classique.

Ces évolutions appellent à adapter les méthodes de formation et d'évaluation, tout en précisant les exigences liées à l'intégrité intellectuelle, a-t-elle encore dit.

La Journée mondiale de l'éthique a été instituée en 2014 par le Carnegie Council for Ethics in International Affairs, un institut américain basé à New York et consacré aux questions d'éthique dans les relations internationales.