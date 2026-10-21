Afrique: JOJ Dakar 2026 - Plus de 5 000 gendarmes et 560 véhicules mobilisés pour la sécurité

21 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Gendarmerie nationale va déployer plus de 5 000 agents et 560 moyens roulants pour la couverture sécuritaire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris mardi de source officielle.

La gendarmerie nationale est "pleinement" mobilisée pour assurer les missions de sécurisation qui lui sont confiées, a notamment assuré le Haut-commandant, le général Martin Faye.

Il intervenait en présence du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, venu à l'état-major de la gendarmerie passer en revue le dispositif sécuritaire à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026

"Ce dispositif repose sur la planification des opérations, le déploiement adapté des unités, le renforcement de la surveillance des sites et la capacité d'agir efficacement à toute situation susceptible de compromettre le bon déroulement des jeux", a précisé le général Faye.

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Le ministre des Forces armées s'est dit rassuré par le dispositif présenté et le niveau de préparation constaté, confortant ainsi la confiance dans la capacité des forces engagées à contribuer à la sécurisation et au bon déroulement des Jeux.

Après l'état-major de la gendarmerie à la caserne Samba Diéry Diallo, le ministre s'est rendu à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et à Diamniadio pour évaluer les effectifs et les moyens engagés sur le terrain.

Les JOJ Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain, vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, selon les organisateurs.

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