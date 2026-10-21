Sénégal: Vallée du fleuve Sénégal - Une entreprise agro-industrielle vise la création de 3 000 emplois d'ici 2027

21 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis, 21 oct (APS) - L'entreprise agro-industrielle Sénégal Agrogreen, basée à Diama, dans la vallée du fleuve Sénégal, ambitionne de créer 3000 emplois d'ici à 2027 avec l'accompagnement des pouvoirs publics, a indiqué son président-directeur général (PDG), Adama Bâ.

"Si l'État nous accompagne, je crois qu'il n'y a pas mal de choses qui seront réglées. En termes d'emploi, actuellement nous sommes à 1 000 et, à court terme, c'est-à-dire en 2027, on veut élever la barre à 3 000 emplois décents", a-t-il déclaré.

Le chef d'entreprise intervenait mardi lors de Concertations territoriales de deux jours réunissant les entreprises stratégiques du pôle territoire Nord autour des identités remarquables (IR). Cette initiative est portée par la Direction du développement du secteur privé (DDSP) du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan.

Selon lui, si le chômage est réglé, l'État aura franchi un grand pas. "Nous sommes là comme solution et nous avons prévu de faire des extensions d'activités", a-t-il indiqué.

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Adama Bâ a en outre signalé trois difficultés majeures auxquelles son entreprise est confrontée : le foncier, la fiscalité et le financement. Il a, à cet égard, exprimé l'espoir de bénéficier d'un accompagnement de l'Etat central.

Sénégal Agrogreen est une entreprise agro-industrielle implantée à Diama, dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle exploite un domaine de 250 hectares consacré à la production agricole, notamment la culture durable du melon charentais destiné à l'exportation, ainsi que du riz et du sorgho.

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