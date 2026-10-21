Tunisie: Intempéries au pays - Le dérèglement climatique pointé du doigt

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Tunisie mardi soir ne sont pas un simple hasard météorologique. Elles s'expliquent par un phénomène violent appelé la circulation cyclonique des vents. Selon le climatologue et chercheur Jamil Hajri, ces événements deviennent de plus en plus fréquents à cause du changement climatique.

Comment s'explique ce phénomène ?

Pour comprendre ces intempéries, il faut regarder ce qui se passe plus haut dans le ciel et dans les océans. Deux éléments perturbent actuellement le climat : le courant jet, un vent très puissant qui circule à haute altitude, ainsi que le Gulf Stream, un grand courant marin qui régule les températures.

Lorsque ces deux courants sont perturbés, ils provoquent un choc thermique brutal entre l'air chaud au sol et l'air très froid en altitude. C'est ce contraste violent qui déclenche des orages et des pluies soudaines. Le chercheur prévient que la Tunisie devra désormais s'habituer à cette alternance entre pluies diluviennes et vagues de sécheresse, peu importe la saison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les perturbations vont nettement diminuer dès aujourd'hui, selon l'INM.

La prudence reste néanmoins nécessaire au bord de la mer. Dans le Nord du pays, des vents forts maintiennent une mer très agitée. L'institut demande donc aux pêcheurs et aux marins de rester très vigilants.

Pour la journée du jeudi 22 octobre 2026, les températures devraient connaître une baisse progressive sur tout le pays.