Tunisie: Budget 2027 - L'État planifie le passage à 6928 monuments religieux et la généralisation des mosquées solaires

Le gouvernement tunisien prévoit de porter à 6928 le nombre de monuments religieux à travers le pays au cours de l'année 2027, contre 6808 recensés en 2026. Selon les dispositions déclinées dans le document du projet de budget économique pour l'année 2027, ces interventions s'insèrent dans le cadre d'une stratégie globale visant à rationaliser et encadrer la construction des lieux de culte, en soumettant l'édification et la régularisation des mosquées et des grands complexes à un régime d'autorisation rigoureux.

Cette planification intègre une prise en compte systématique de toutes les catégories de fidèles, notamment les personnes âgées, tout en rendant obligatoire l'aménagement d'espaces dédiés aux femmes. La validation de ces critères dans les dossiers de permis de bâtir devrait ainsi permettre d'atteindre 5555 structures dotées d'aires réservées aux femmes en 2027, contre 5435 lors de l'exercice précédent.

L'État veillera également sur l'octroi prioritaire d'autorisations pour l'ouverture ou la construction d'écoles coraniques (kouttebs) dans les régions affichant un faible taux de couverture géographique. Ce plan de modernisation prévoit le déploiement des technologies modernes de communication et le recensement des établissements inadaptés afin d'engager des travaux de mise à niveau pédagogique et structurelle requis pour l'accueil des enfants.

Par ailleurs, l'année 2027 sera marquée par l'exécution de chantiers de maintenance et de restauration ciblant environ 22 édifices cultuels patrimoniaux, dans l'optique de sauvegarder le legs historique national et d'offrir des conditions optimales pour l'accomplissement des rites.

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Sur le plan de l'encadrement des rites et des pèlerinages, les autorités prévoient une refonte et une actualisation profonde du guide du pèlerin, de l'organisateur de la "Omra" et du conseiller religieux. L'objectif consiste à restructurer la gestion des séjours, à mieux encadrer les accompagnateurs professionnels, à superviser l'exécution des contrats de prestations et à sécuriser la plateforme nationale intégrée du Hajj contre toute tentative d'intrusion ou de dysfonctionnement technique.

Enfin, et en adéquation avec les objectifs de transition énergétique du pays, le gouvernement encouragera le raccordement des mosquées à des centrales solaires photovoltaïques connectées à des compteurs intelligents pour maîtriser les dépenses d'électricité.

Ce volet écologique englobera des mesures de rationalisation de la consommation d'eau à travers la construction de citernes de collecte des eaux pluviales, en s'inspirant de la généralisation de l'expérience pilote menée avec succès dans les lieux de culte du gouvernorat de Tozeur pour l'étendre progressivement aux autres régions de la République.