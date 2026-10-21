Tunisie: Nabeul - Injection quotidienne de 47 tonnes de sucre subventionné et saisie de marchandises par le contrôle économique

Les services de la Direction régionale du commerce à Nabeul ont entamé, depuis le début du mois d'octobre courant, la distribution de quantités exceptionnelles de sucre subventionné destiné à la consommation familiale. Et ce en maintenant une moyenne de 47 tonnes par jour. Cette opération d'envergure vise à consolider l'approvisionnement de cette denrée de première nécessité à travers les différentes localités du gouvernorat, d'après les déclarations de la directrice régionale du commerce à Nabeul, Sihem Mabrouk, accordées à l'agence Tunis Afrique Presse.

Sihem Mabrouk a précisé que ces opérations de répartition s'effectuent sous la supervision directe des équipes du contrôle économique afin de garantir l'acheminement effectif des subventions vers les bénéficiaires réels, tout en intensifiant la surveillance des circuits de distribution en coordination constante avec les services centraux du ministère ainsi que les autorités régionales et locales.

Sur le plan de la lutte contre les infractions, la responsable a mis en exergue le bilan des interventions menées depuis le début du mois jusqu'à mardi, faisant état de la formulation de 327 infractions économiques. « Ce résultat fait suite au déploiement de 117 brigades de contrôle qui ont opéré 1647 visites sur le terrain, en étroite collaboration avec les forces de la garde nationale et de la police, ciblant les circuits de gros et de détail, les marchés quotidiens, hebdomadaires et de gros, ainsi que les commerces ouverts au public », précise-t-elle.

Ces infractions se répartissent principalement entre les secteurs des produits frais, des viandes blanches et rouges, des produits industriels, du tabac et des matières subventionnées. Les pratiques monopolistiques et de spéculation arrivent en tête avec 46 % du volume global des infractions, suivies par les manquements liés à la transparence des transactions commerciales à hauteur de 22 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les infractions inhérentes au détournement des produits subventionnés vers des circuits illégaux représentent quant à elles 17 %, le reliquat étant partagé entre diverses autres entorses réglementaires.

Dans le cadre de leurs prérogatives de saisie, les inspecteurs du contrôle économique ont procédé à la confiscation de quantités importantes de marchandises. Le bilan des saisies englobe notamment 4800 paquets de cigarettes de fabrication locale pour monopole, 4,5 tonnes de farine subventionnée pour manquement à la régularité de l'approvisionnement et violation des règles de subvention, 7 tonnes de pommes de terre pour commerce en dehors des circuits légaux et stockage dans un entrepôt clandestin, ainsi que 1550 kilogrammes de son de blé pour non-respect des voies légales de distribution des aliments de bétail subventionnés.