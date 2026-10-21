Tunisie: Vaccins et chirurgie robotique - Séoul et le pays explorent de nouveaux projets

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a participé mercredi 21 octobre 2026 au sommet mondial des biotechnologies et de la santé, World Bio Summit 2026, organisé à Séoul. Cette participation a permis d'avancer sur plusieurs projets de coopération entre la Tunisie et la Corée du Sud, notamment dans la recherche biomédicale, la chirurgie robotique et l'intelligence artificielle.

Dans le domaine des vaccins, un accord a été conclu avec l'Institut International des Vaccins (IVI) pour organiser une visite d'experts en Tunisie du 1er au 4 décembre 2026. Cette mission sera financée par la partie sud-coréenne et visera à soutenir le projet Tunisia BioHub dans les domaines de la recherche, de la formation et de la production biologique.

La coopération portera également sur la chirurgie robotique. Les deux parties ont convenu d'adopter un plan d'action pour créer en Tunisie un centre de formation à cette technologie, basé sur la simulation. Il sera destiné aux médecins tunisiens et africains.

Par ailleurs, les discussions avec la Corée du Sud se sont poursuivies autour du développement de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Les échanges portent notamment sur la recherche, la formation, le transfert de technologies et l'amélioration des services de santé.

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En marge du sommet, le ministre tunisien de la Santé a également tenu deux réunions de travail avec ses homologues turc et qatari. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans les domaines de la santé numérique et des industries pharmaceutiques.

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