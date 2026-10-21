Tunisie: 3,1 millions de tonnes de déchets en Tunisie - Un potentiel de valorisation de 70 %

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie produit chaque année environ 3,1 millions de tonnes de déchets. Parmi ces volumes, le plastique représente près de 12 %, tandis que les matières organiques compostables et valorisables en constituent environ 70 %, a indiqué Awatef Larbi, chargée de la gestion de la Direction générale de l'environnement et de la qualité de vie.

Intervenant à la radio, la responsable a dévoilé les grandes lignes de la stratégie nationale pour la transition écologique. Recommandant une intensification des efforts de réduction à la source, cette feuille de route repose sur cinq piliers stratégiques.

Elle englobe la gouvernance et le financement, la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des forêts, la transition vers des modes de consommation et de production durables, la lutte contre les pollutions, ainsi que la promotion de la culture environnementale.

Elle a particulièrement insisté sur l'urgence d'installer le tri sélectif dès la source afin de maximiser la valorisation des matières, de réduire la pollution et d'accélérer la mutation du pays vers un modèle économique plus vertueux.

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Afin d'appuyer cette dynamique, Awatef Larbi a, par ailleurs, annoncé le lancement, en partenariat avec le secteur bancaire, d'une ligne de financement dédiée au soutien des investissements dans l'économie circulaire.

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