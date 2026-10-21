Tunisie: Projet de loi de finances 2027 - Audition de la ministre des Finances

L'ARP s'apprête à entamer l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2027. La commission des finances de l'Assemblée des représentants du peuple débutera jeudi prochain les sessions d'audition de la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi. Ces échanges porteront sur l'état d'avancement de l'élaboration du projet ainsi que sur ses grandes orientations stratégiques.

Dans le même cadre, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, sera entendu mercredi prochain au sujet du projet de budget économique pour l'année 2027.

Selon Maher Ketari, président de la commission des finances et du budget à l'Assemblée, le projet de loi de finances 2027 s'oriente principalement vers la création de richesse et l'incitation à l'investissement.

Le député a toutefois précisé que la toute première question adressée à la ministre des Finances portera sur le suivi des engagements passés, notamment la mesure « une voiture pour chaque famille » inscrite dans la loi de finances 2026.

Sur le plan stratégique, le projet de loi de finances pour 2027 repose sur trois priorités majeures : le renforcement de la sécurité alimentaire, la préservation de la sécurité hydraulique et le soutien à la sécurité énergétique.