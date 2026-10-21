Tunisie: Prévision-Météo - Suite à la dernière dépression, Amer Bahba annonce des pluies et une baisse des températures

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie s'apprête à connaître de faibles précipitations sur ses côtes septentrionales au cours des prochains jours. Vers la fin de la semaine en cours, une perturbation météorologique ordinaire devrait aborder le nord du pays et le littoral oriental. C'est ce qu'a annoncé Amer Bahba, enseignant en géographie et chercheur spécialisé en climatologie et risques naturels. Intervenant ce mercredi 21 octobre 2026 au micro de Jawhara FM, Bahba a indiqué que « ces pluies s'accompagneront d'une stabilisation globale des conditions atmosphériques sur le reste du territoire ».

Il a expliqué que les fortes turbulences enregistrées hier, mardi 20 octobre, dans plusieurs régions du pays découlaient directement de la dépression baptisée « Adam », qui balaye actuellement le bassin méditerranéen.

Il a précisé que ce système dépressionnaire s'est principalement concentré sur l'Italie et l'Espagne, où il a engendré des précipitations d'une intensité exceptionnelle ayant causé d'importants dégâts matériels.

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Amer Bahba a, par ailleurs, rappelé que le mercure a atteint des pics de 36 degrés hier dans plusieurs gouvernorats du Sud tunisien. Et ce, précise-t-il, en raison de flux d'air sahariens. « Les températures connaîtront toutefois une nette baisse pour s'établir dans des normes saisonnières bien plus clémentes au cours des jours à venir, avec des maximales qui oscilleront généralement entre 22 et 30 degrés sur l'ensemble des régions », conclut-il.

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