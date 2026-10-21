Tunisie: 42 millions de dinars pour faire de Tunis la Capitale du tourisme arabe

La Tunisie affiche ses ambitions pour l'horizon 2027. Dans le cadre de son nouveau projet de budget économique, le gouvernement prévoit d'allouer une enveloppe de 42 millions de dinars à la promotion de la destination Tunisie, avec un objectif phare : faire de Tunis la Capitale du tourisme arabe en 2027.

Ce plan stratégique vise à repositionner durablement le secteur touristique, pilier majeur de l'économie nationale, en répondant aux nouvelles exigences des voyageurs internationaux. L'accent sera mis sur la diversification de l'offre touristique, l'attraction de nouveaux investissements internationaux et la réhabilitation des établissements hôteliers actuellement fermés afin d'accroître la capacité d'accueil.

Cap sur la digitalisation et les start-up tunisiennes

Pour moderniser son image et gagner en efficacité, la Tunisie mise sur la transformation numérique. La nouvelle stratégie de promotion s'appuiera fortement sur l'innovation locale en nouant des partenariats stratégiques avec l'écosystème des start-up tunisiennes. L'objectif est de proposer des campagnes de marketing digitales novatrices et de promouvoir des expériences touristiques immersives et personnalisées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tunis 2027 : Une vitrine culturelle, artistique et sportive

L'année 2027 sera marquée par l'ambition de porter Tunis au rang de Capitale du tourisme arabe. Pour célébrer ce statut, un programme d'envergure est en cours d'élaboration, combinant tourisme, manifestations culturelles, événements artistiques et compétitions sportives. Une feuille de route globale qui entend faire rayonner le patrimoine tunisien sur la scène régionale et internationale.