Maroc: Accords de libre-échange - Les importations marocaines progressent à des rythmes contrastés en 2025

Les importations du Maroc réalisées dans le cadre des accords de libre-échange ont poursuivi leur progression au cours de l'année 2025, indique l'Office des Changes. Selon les chiffres de l'institution publique, elles ont augmenté de 7%, soit 15,8 milliards de dirhams (MMDH), pour s'établir à 241,3 MMDH contre 225,5 MMDH un an auparavant. Portée principalement par l'accord avec l'Union européenne, cette dynamique recouvre toutefois des évolutions divergentes selon les partenaires commerciaux.

Principal moteur de cette dynamique, l'accord avec l'Union européenne a consolidé sa position de premier fournisseur du Maroc sous régime préférentiel, avec une part de 68% des importations du Maroc réalisées dans le cadre des accords de libre-échange.

« Les importations réalisées au titre de cet accord ont augmenté de 10,3%, soit +15,3 MMDH en 2025 pour atteindre 164,2 MMDH, indique l'Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc pour 2025.

L'analyse des chiffres montre que cette hausse est portée principalement par l'accroissement des importations originaires de la France (+2,7 MMDH) et de l'Allemagne (+2,6 MMDH), suivies par celles de l'Italie (+2,1 MMDH) et de l'Espagne (+2MMDH).

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Par pays partenaire, l'Espagne conserve sa position au premier rang avec 43,5 MMDH, suivie par la France qui affiche la plus forte hausse en valeur (+2,7 MMDH) pour s'établir à 25,8 MMDH. Parallèlement, les acquisitions originaires de l'Allemagne et de l'Italie sous régime préférentiel se situent à un niveau quasi identique en 2025 et s'établissent à 20,6 MMDH chacune, soit une augmentation respective de 14,7% et 11,3%.

Comme le souligne l'Office, « la dynamique de cet accord est en grande partie soutenue par les achats de voitures de tourisme et de voitures utilitaires, dont les importations cumulées atteignent 28 MMDH, en hausse de 7,4 MMDH ».

Les importations avec la Turquie poursuivent leur hausse

Les données révèlent par ailleurs une progression des échanges sous régime préférentiel avec la Turquie. Les importations réalisées dans le cadre de cet accord ont augmenté de 13,8%, soit +3,7 MMDH en 2025, pour atteindre 30,6 MMDH contre 26,9 MMDH un an auparavant.

Malgré cette dynamique, l'institution publique constate que la part des marchandises originaires de la Turquie bénéficiant de cet accord s'est contractée de 1,2 point, revenant à 67,4% contre 68,6% en 2024.

Les importations américaines en recul

Après avoir atteint 35,7 MMDH en 2024, les importations réalisées dans le cadre de l'accord avec les Etats-Unis ont enregistré un recul de 9,2% en 2025, affichant ainsi un repli en valeur de 3,3 MMDH.

Les importations au titre de cet accord ne représentent plus que 13,4% du total des importations réalisées sous régime de libre-échange, soit un recul de 2,5 points, par rapport à leur part de 15,9% en 2024.

Cette contraction s'explique principalement par « la baisse des approvisionnements en gaz de pétrole et autres hydrocarbures (-2 MMDH), conjuguée au recul net des achats d'avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (-3,1 MMDH) ».

L'accord d'Agadir rompt avec sa tendance haussière

En baisse de 2,6%, soit 300 MDH par rapport à 2024, les importations dans le cadre de l'accord d'Agadir se sont établies à 11,2 MMDH en 2025.

Par pays, les importations originaires de l'Égypte et de la Jordanie ont reculé respectivement de 850 MMDH et de 112 MMDH, tandis que celles originaires de la Tunisie ont connu une hausse de 58,2%, soit +662 MDH.

Les importations relevant de l'accord avec les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont pour leur part affiché une hausse de 16%, soit +388 MDH contre une baisse de 11,9%, soit -329 MDH en 2024. Cette évolution est principalement imputée à l'accroissement des importations originaires de la Norvège (+242 MDH).