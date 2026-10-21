Tunisie: Agriculture - Lancement d'un dialogue national sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Lassâad Ben Ahmed

L'Institut national des grandes cultures (Ingc) a annoncé, mercredi, l'organisation d'un dialogue national sur la sécurité alimentaire et les changements climatiques.

C'était à l'occasion d'un séminaire national organisé les 21 et 22 octobre à Tunis sous l'égide du ministère de l'Agriculture et ressources hydrauliques en partenariat avec l'Institut supérieur de recherche et d'enseignement supérieur agricole (Iresa).

La première journée du séminaire a été consacrée à la présentation des résultats de recherche de l'Ingc au cours des dernières années et, la deuxième, au dialogue national sur les défis de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en fonction des nouveaux phénomènes climatiques ainsi qu'en rapport avec les bouleversements géopolitiques.

La gestion des eaux et des pluies, les sols, les pratiques agricoles, les variétés cultivées, les projets de developpement, etc., font partie des thèmes ayant fait l'objet de recherches au cours des dernières années.

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Il est maintenant question de mettre à jour les priorités nationales en fonction des résultats de ces recherches mais également en fonction des changements climatiques.

Des experts, des universitaires, des agriculteurs ainsi que des représentants des administrations et des organisations spécialisées seront associés aux débats afin de formuler des recommandations et de tracer les grandes lignes de l'avenir agricole en Tunisie.

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