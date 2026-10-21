Tunisie: BNA BANK - Hausse du produit net bancaire de 6,2%, à fin septembre 2026

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le produit net bancaire de la Banque Nationale Agricole (BNA BANK) a augmenté de 6,2%, pour s'établir au niveau de 858 millions de dinars (MD), à la date du 30 septembre 2026, contre 809 MD, une année auparavant, c'est ce qui ressort des indicateurs d'activité de la banque, publiés mardi soir, sur le site de la Bourse de Tunis.

Les données publiées de la BNA BANK font état, aussi, de la hausse de l'encours des créances sur la clientèle, net de provisions et agios réservés, passant de 15.134 MD à la fin du troisième trimestre 2025 à 15.598 MD à fin septembre 2026.

De même, les dépôts de la clientèle ont enregistré une croissance de 15,1% entre septembre 2025 et Septembre 2026 pour atteindre 15.819 MD. Idem, pour le portefeuille titres investissement, lequel a évolué à 9.704 MD, au 30.09.2026, suite principalement à l'acquisition des BTA.

Pour ce qui est des produits d'exploitation bancaire, ils ont atteint 1.883 MD, en hausse de 1,7%.

En revanche, les charges d'exploitation bancaire ont enregistré une diminution, passant de 1.043 MD durant les neuf premiers mois de 2025 à 1.025 MD, à fin septembre 2026

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