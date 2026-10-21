Tunisie: Gafsa - Des médecins chinois au chevet des personnes âgées à Ouled Bousaad

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'école primaire du village d'Ouled Bousaad, dans la délégation d'El Guettar relevant du gouvernorat de Gafsa a abrité une importante caravane médicale chinoise multidisciplinaire dédiée à la prise en charge sanitaire des personnes âgées directement dans leur milieu de vie.

Organisée à l'initiative de l'Association tunisienne de défense sociale de Gafsa, en partenariat avec la délégation régionale à la Famille, à la Femme, à l'Enfance et aux Personnes âgées, cette action humanitaire et médicale de proximité visait à rapprocher les soins des populations locales, tout en évitant aux séniors des déplacements longs et pénibles vers les centres urbains.

Une offre de soins spécialisée et diversifiée

La caravane a remobilisé une équipe pluridisciplinaire de médecins chinois spécialisés notamment en gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie ainsi qu'en médecine traditionnelle, avec des consultations en acupuncture. Les habitants de la région ont ainsi pu bénéficier gratuitement de bilans, de consultations et de soins personnalisés.

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Cette initiative a bénéficié d'un fort soutien local. La réussite de l'événement repose sur la coordination et la mobilisation constante des autorités locales, notamment le délégué d'El Guettar, le directeur de l'école primaire d'Ouled Bousaad ainsi que le personnel éducatif et administratif, qui ont mis les locaux à disposition et facilité l'accueil des équipes médicales et des patients.

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