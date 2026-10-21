Tunisie: Le CDN dévoile un portail numérique enrichi de 400 mille articles

Le Centre de Documentation Nationale (CDN) relevant de la présidence du Gouvernement a mis en ligne, mardi, la version pilote de son nouveau portail documentaire.

Il s'adresse aux chercheurs, journalistes et citoyens, selon un communiqué du Centre.

Le portail propose un fonds documentaire riche de plus de 400 mille articles de presse numérisés, 34 mille livres, 573 titres de périodiques et 500 photos documentées.

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Il comprend aussi 220 textes juridiques formant une base de données complète couvrant la vie nationale et internationale.

Ce fonds regroupe les activités officielles, présidentielles, gouvernementales, parlementaires et diplomatiques ainsi que les grands événements politiques, économiques et sociaux.

Il couvre également des secteurs clés comme la santé, l'éducation, la jeunesse et la technologie, sans oublier les manifestations culturelles et sportives.

La plateforme offre une recherche avancée par mots-clés, date, source ou nom d'auteur, permettant un accès rapide aux documents.

Le Centre prévoit d'enrichir prochainement son offre numérique avec des journaux anciens numérisés, des dossiers de presse thématiques et un fonds photographique historique.

Parallèlement à ces services en ligne, le centre continue d'accueillir ses usagers directement dans ses salles de lecture à son siège central et dans ses bureaux régionaux du Kef, de Monastir, de Gafsa et de Tataouine.