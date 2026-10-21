Afrique: Ligue des Champions-CAF - 25 000 supporters autorisés à Radès pour l'EST et le CA

Les autorités sécuritaires ont tranché. Pour le compte des matches retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, 25 000 spectateurs seront autorisés dans les travées du stade Hamadi Agrebi de Radès pour pousser l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain vers la qualification.

Un week-end décisif à Radès

L'enceinte de Radès s'apprête à vivre un week-end sous haute tension. L'Espérance de Tunis accueillera le club libyen d'Al Swehly ce samedi à partir de 17h00. De son côté, le Club Africain recevra la formation congolaise du TP Mazembe ce dimanche dès 18h00.

Les clubs en réclament plus : Bientôt 30 000 supporters ?

Si cette décision garantit déjà une belle ambiance dans les tribunes, les directions des deux géants de la capitale ne comptent pas en rester là. L'EST et le CA militent activement pour obtenir une révision à la hausse de la jauge, fixant la barre minimale à 30 000 supporters.

De nouvelles réunions de concertation avec les autorités sécuritaires sont prévues dans les prochains jours afin d'évaluer la possibilité d'accorder ces billets supplémentaires.