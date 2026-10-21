Ethiopie: Le pays réaffirme son engagement en faveur de systèmes statistiques solides pour le développement durable, déclare le président Taye

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer son système statistique national et à favoriser une prise de décision fondée sur des données factuelles, piliers fondamentaux d'un développement accéléré et durable.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 10e session de la Commission statistique pour l'Afrique, qui se tient parallèlement à la 12e réunion du Comité régional du Programme mondial des Nations Unies pour la gestion de l'information géospatiale en Afrique à Addis-Abeba, le président a souligné le rôle essentiel de statistiques officielles fiables, inclusives et actualisées pour l'élaboration de politiques et de programmes de développement efficaces à l'échelle du continent.

Il a souligné que l'absence de données fiables et de repères mesurables entrave une planification et une évaluation efficaces, ainsi que les progrès à long terme.

Mettant en avant les réformes en cours, le président Taye a évoqué la révision de la législation statistique en Éthiopie et la création d'une autorité statistique indépendante chargée de piloter la coordination au sein du système statistique national.

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Il a également présenté la transformation de l'Éthiopie dans les secteurs financier et numérique grâce à des initiatives stratégiques telles que la stratégie nationale de paiement numérique, la libéralisation des marchés financiers, les infrastructures de paiement interopérables et le programme innovant d'identification numérique, Fayda.

Fayda a notamment amélioré les processus d'identification et de vérification électroniques, élargissant ainsi l'accès à des services essentiels tels que les services bancaires, la monnaie mobile et les télécommunications.

Selon le président, le nombre de comptes bancaires et de comptes de monnaie mobile en Éthiopie a atteint 257 millions en 2026, traitant des transactions d'une valeur de plus de 24 000 milliards de birrs en seulement neuf mois -- un indicateur remarquable de la révolution numérique et financière en cours dans le pays.

S'appuyant sur l'expérience de l'Éthiopie, le président Taye a mis en avant trois enseignements essentiels pour renforcer les capacités statistiques et favoriser le développement durable : transformer les données en informations exploitables grâce à une analyse et une communication efficaces ; positionner les organismes statistiques comme gardiens de sources de données diversifiées tout en protégeant l'intégrité des données ; et favoriser l'innovation pour renforcer la confiance du public et l'indépendance institutionnelle.

Il a exhorté les gouvernements africains à donner la priorité à l'indépendance des statistiques officielles, à renforcer les cadres juridiques et institutionnels, à investir de manière adéquate dans les capacités statistiques et à fonder solidement les décisions politiques sur des preuves scientifiques.

Le président a averti que la mauvaise qualité des données sape les efforts de développement et affaiblit la responsabilité, appelant à une coopération renforcée entre les pays africains et les partenaires de développement tels que la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) afin de garantir la fourniture de données de haute qualité en tant que bien public.

Reconnaissant les responsabilités croissantes des offices nationaux de statistique, il a souligné la nécessité pour ces institutions d'adopter les technologies émergentes et d'intégrer de nouveaux flux de données tout en préservant la confiance malgré des ressources limitées.

En conclusion de son allocution, le président Taye a exprimé la volonté de l'Éthiopie de partager ses connaissances et de collaborer avec ses homologues africains afin de mettre en place des systèmes statistiques plus solides à l'échelle du continent. Il s'est dit convaincu que ces réunions favoriseraient une plus grande intégrité institutionnelle, amélioreraient l'inclusivité des données et renforceraient le rôle des statistiques en tant que pierre angulaire du développement durable en Afrique.

Le président a officiellement déclaré ouverte la 10e session de la Commission statistique pour l'Afrique et la 12e réunion du Comité régional du Programme mondial des Nations Unies pour la gestion de l'information géospatiale en Afrique, en souhaitant aux participants des délibérations fructueuses et un séjour mémorable à Addis-Abeba.