Ethiopie: « Le TPLF se préparait à la guerre » - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le TPLF, aujourd'hui dissous, se préparait à une nouvelle vague de combats, en violation de l'accord de Pretoria, a révélé le Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors d'une interview accordée à l'Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), il a déclaré que le TPLF avait violé l'accord de Pretoria signé en octobre 2022.

Le Premier ministre a rappelé que les éléments clés de l'accord de Pretoria comprenaient la cessation des hostilités, le rétablissement de tous les services, le désarmement, le retour des personnes déplacées et la reconnaissance de l'ordre constitutionnel.

Le gouvernement fédéral avait rempli toutes les obligations qui lui incombaient et toutes les attentes à son égard, a-t-il ajouté.

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Au contraire, le TPLF avait acheté et sollicité des armes, tout en recrutant ouvertement des jeunes, au lieu de mettre en oeuvre l'accord visant à désarmer les combattants.

Surtout, le Premier ministre Abiy a souligné qu'après la signature de l'accord, le TPLF avait utilisé les personnes déplacées comme otages pour les empêcher de rentrer chez elles.

De plus, il s'est livré à la destruction et à la fermeture d'infrastructures -- notamment dans les secteurs du transport aérien, bancaire et des télécommunications -- qui avaient été remises en état par le gouvernement fédéral afin d'assurer la prestation de services.

Malgré les méfaits de ce groupe, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement avait prévenu que la guerre n'en valait pas la peine et que la paix était préférable.

Cependant, le TPLF a ignoré ces conseils, a collaboré avec diverses forces et a violé l'accord de Pretoria en déclenchant une guerre inutile.

Il a souligné que la guerre déclenchée par le TPLF avait causé d'immenses dégâts à la population.

La guerre est néfaste et n'apporte aucun bénéfice, a ajouté le Premier ministre, précisant qu'une guerre menée dans l'intérêt de forces étrangères est encore pire.

Les dommages psychologiques ne doivent pas être pris à la légère, et le développement ainsi que l'économie ont également été affectés.

Le Premier ministre Abiy a souligné que les jeunes armés de kalachnikovs devaient donc reprendre le travail et participer au développement et à la reconstruction du Tigré.

Constatant que de nombreux jeunes avaient été recrutés de force, il a conseillé à ceux qui n'étaient pas encore rentrés de reprendre une vie normale.

Il a déclaré que les dirigeants du TPLF déclaraient la guerre depuis 50 ans sans jamais mourir ni être blessés eux-mêmes ; au contraire, ils ont envoyé leurs enfants et leurs familles à l'étranger et à Addis-Abeba, où ceux-ci se consacrent au commerce et à la construction.

Les jeunes du Tigré méritent de vivre et de changer leur vie, plutôt que de mourir et de souffrir pour eux, a ajouté le Premier ministre.

Il a exhorté la jeunesse tigréenne à éviter la guerre et à consacrer plutôt son énergie physique et mentale au développement.

La vie quotidienne des jeunes devrait se dérouler dans les universités, les entreprises, l'agriculture et les usines.

« Au lieu d'appuyer sur la gâchette, vos doigts devraient être sur un clavier d'ordinateur. Déposez vos kalachnikovs et revenez au développement », a conseillé le Premier ministre Abiy.

Le Premier ministre a également déclaré que le TPLF manquait de principes. Bien qu'il se présente comme un mouvement populaire dans son discours, ses actions sont contraires aux intérêts du peuple.

Il a fait valoir que le TPLF ne pouvait pas apporter de changement significatif, car il s'était allié à des forces hostiles au peuple.

Le TPLF coopère avec des forces qui ne reconnaissent pas la Constitution, dans le but de démanteler cette même Constitution qu'il prétendait avoir établie.