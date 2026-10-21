Maroc: Le groupe pharmaceutique SOTHEMA annonce une hausse de 11% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026

Au terme du premier semestre 2026, le groupe pharmaceutique marocain SOTHEMA, qui fabrique et commercialise des médicaments, a annoncé avoir réalisé un résultat net part du groupe en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2025.

Les comptes de la société arrêtés au 30 juin 2026 par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 28 septembre 2026 font ressortir un résultat net part du groupe de 215 millions de dirhams (MDH) contre 194 MDH au 30 juin 2025.

Quant au chiffre d'affaires consolidé, il affiche une réalisation de 1 795 MDH contre 1 549 MDH au premier semestre 2025. Les responsables de l'entreprise sont d'avis que cette performance reflète la dynamique de croissance du Groupe, soutenue par les activités d'oncologie et de cardiologie-diabétologie, la bonne performance des produits récemment lancés, ainsi que par la contribution de la filiale sénégalaise et de Soludia.

Durant la période sous revue, l'EBITDA consolidé a évolué de +12%, en dégageant un solde de 394 MDH contre 353 MDH au 30 juin 2025, soutenu notamment par l'intégration de Soludia.

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L'équipe dirigeante s'est réjoui du renforcement du portefeuille et de l'activité réglementaire du groupe. Selon elle, la structuration d'Axess Pharma en pôle dédié aux produits de spécialités, regroupant notamment les activités d'oncologie, d'hématologie et de maladies auto immunes, participe par ailleurs à l'optimisation du portefeuille d'activités du Groupe. Elle ajoute qu'au premier semestre 2026, Sothema a poursuivi le développement de son portefeuille avec le lancement au Maroc de trois nouveaux produits, dont deux en cardiologie et un en oncologie.

L'activité réglementaire est demeurée soutenue sur la période, avec l'obtention de 37 autorisations de mise sur le marché et certificats d'enregistrement, dont 19 au Maroc et 18 à l'international. Parallèlement, soulignent les responsables du groupe pharmaceutique, 23 nouveaux dossiers ont été déposés, dont 11 au Maroc et 12 à l'international, afin de soutenir les prochaines commercialisations et le développement du Groupe sur ses différents marchés.

Le résultat financier consolidé s'est situé à -7 MDH contre +7 à -7 MDH au premier semestre 2025.

Concernant les investissements de Sothema, ils se sont élevés à 111 à -7 MDH contre 28 à -7 MDH au 30 juin 2025. Selon l'équipe dirigeante du groupe ces investissements comprennent l'acquisition auprès de Lilly des droits de la marque CIALIS®, ainsi que les dépenses consacrées au renforcement des capacités industrielles.

Elle estime par ailleurs que la génération de trésorerie durant le semestre sous revue a permis de réduire l'endettement net consolidé de 152 MDH, pour le ramener à 681 MDH au 30 juin 2026 contre 833 MDH à fin décembre 2025.

Sur les perspectives qui se dessinent, les responsables du groupe pharmaceutique notent qu'au second semestre 2026, Sothema poursuivra le renforcement de ses positions dans ses univers thérapeutiques clés, en s'appuyant sur un portefeuille diversifié couvrant la médecine générale et les maladies chroniques, les produits de spécialités, la santé rénale ainsi que le Wellness & Consumer Health.

Au Maroc, ils annoncent la poursuite de l'enrichissement de l'offre du groupe à travers le développement de sa gamme propre et l'intégration de nouvelles molécules sous licence, deux leviers complémentaires permettant d'alimenter durablement le portefeuille et de renforcer ses positions sur ses marchés prioritaires. « Cette dynamique s'accompagnera de la poursuite des investissements destinés à adapter les capacités industrielles aux besoins futurs du Groupe », précisent-ils.

A l'international, les responsables de Sothema comptent aussi poursuivre l'extension progressive du modèle du groupe, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, en s'appuyant sur son portefeuille, ses capacités industrielles et le développement de nouveaux partenariats. « Le Groupe continuera parallèlement d'étudier les opportunités de croissance externe susceptibles de renforcer son positionnement », ont-ils souligné.