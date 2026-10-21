Tunisie: L'Union Européenne prépare la fin du visa Schengen pour cinq pays arabes

L'Union Européenne a franchi une première étape vers une éventuelle exemption de visa Schengen pour les ressortissants de cinq pays arabes : l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar. Le 19 octobre, le Conseil de l'UE a adopté cinq conclusions favorables à l'ouverture d'un processus d'examen avec chacun de ces pays.

Cette décision traduit une évolution positive du dossier, mais elle ne signifie pas que l'exemption est acquise. Elle marque surtout le début d'une démarche qui doit permettre aux autorités européennes d'évaluer si les conditions nécessaires à une suppression de l'obligation de visa sont réunies.

Les évaluations porteront notamment sur la sécurité des documents de voyage, le contrôle des frontières, la gestion des migrations et la coopération en matière de sécurité. L'exemption ne pourra être envisagée qu'après vérification du respect des critères exigés.

La portée de ces conclusions reste donc limitée à ce stade. Elles expriment le soutien du Conseil à l'initiative de la Commission européenne, mais ne constituent ni un accord définitif ni une décision supprimant le visa Schengen. Les règles actuelles restent en vigueur pour les ressortissants des cinq pays concernés.

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Le sommet entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe, prévu le 24 octobre, pourrait permettre de faire avancer les discussions. Son issue reste toutefois incertaine et aucune date n'a été annoncée pour une éventuelle entrée en vigueur de l'exemption.

À ce jour, les Émirats arabes unis restent le seul pays du Golfe à bénéficier d'un accord d'exemption de visa avec l'Union européenne pour les séjours de courte durée dans l'espace Schengen.