Tunisie: Anissa Manaï, la Casque bleu tunisienne qui place le genre au coeur de la paix en Centrafrique

Engagée au sein de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA), la Tunisienne Anissa Manaï incarne une approche renouvelée du maintien de la paix : une action sur le terrain directement guidée par les besoins réels des populations, et plus particulièrement des femmes et des filles.

Conseillère en questions de genre pour la MINUSCA, Anissa Manaï défend une conviction forte : l'efficacité des opérations de paix repose sur la prise en compte du vécu spécifique des femmes et des filles dans les zones de conflit. Loin d'être un concept abstrait, sa démarche se traduit par des innovations pragmatiques et sécuritaires sur le terrain.

Des patrouilles orientées par les données

Parmi ses réalisations majeures, la spécialiste tunisienne a mis au point des outils d'analyse novateurs destinés à la Police des Nations Unies (UNPOL). Ces instruments permettent de cartographier et de repérer avec précision les tendances des violences basées sur le genre (VBG). Grâce à ces données, la mission onusienne peut désormais optimiser le déploiement de ses patrouilles dans les zones les plus vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En parallèle, Anissa Manaï joue un rôle clé de coordination en reliant les différents acteurs au sein de la MINUSCA pour améliorer la prise en charge globale des victimes. Elle a notamment contribué à la création de canaux de signalement confidentiels, garantissant un accès sécurisé et protégé à la justice et aux soins pour les survivantes.

Promouvoir le leadership féminin

Au-delà de la réponse sécuritaire et humanitaire, la Casque bleu tunisienne oeuvre pour l'autonomisation politique et institutionnelle des Centrafricaines. Elle milite activement pour accroître la participation des femmes aux processus électoraux et renforcer leur présence au sein des institutions de défense et de sécurité du pays.

À travers cet engagement exemplaire, Anissa Manaï illustre le rôle crucial des femmes artisanes de paix et l'impact direct de la diplomatie et de l'expertise tunisiennes sur la scène internationale.