Tunisie: Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue ciblant les établissements scolaires - Plus de 26 500 comprimés de Lyrica saisis

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Plus de 26 000 comprimés de Pregabalin (communément appelé « Lyrica ») ont été saisis et plusieurs individus interpellés. C'est le bilan d'une opération menée tambour battant par la sous-direction des stups de la police judiciaire d'El Gorjani, qui a mis hors d'état de nuire un réseau ciblant particulièrement les jeunes et le milieu scolaire.

Dans le cadre de la lutte acharnée menée contre toutes les formes de criminalité, les services sécuritaires ont enregistré un nouveau succès. La sous-direction de lutte contre les stupéfiants, relevant de la direction de la police judiciaire d'El Gorjani, est parvenue, ce mardi 20 octobre 2026, à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue, ciblant directement les jeunes et les milieux scolaires.

Cette opération d'envergure fait suite à des investigations approfondies et à un travail de renseignement minutieux, couplé à une surveillance de terrain intense menée par les enquêteurs.

Les investigations menées jusqu'à présent ont permis la saisie de 26 831 comprimés psychotropes de type Pregabalin, plus connu sous l'appellation de « Lyrica », ainsi qu'une somme d'argent s'élevant à environ 32 000 dinars, fruit de ce trafic illicite.

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Les autorités ont indiqué que l'enquête se poursuit sous la supervision des instances compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d'identifier l'ensemble des complices potentiels.

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