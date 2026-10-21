Tunisie: Sousse - 6 000 oliviers plantés à Enfidha dès novembre

Dans le cadre du programme de renouvellement des plants d'oliviers, il est prévu de planter environ 6 000 plants de la variété Chemlali sur une superficie estimée à 140 hectares, à partir du mois de novembre prochain, dans la ferme de « Menzel El Mahatta », rattachée au complexe agricole d'Enfidha, situé dans la délégation de Sidi Bou Ali, dans le gouvernorat de Sousse.

Par ailleurs, dans le cadre du suivi sur le terrain des préparatifs pour la saison de cueillette, de trituration et de stockage des olives 2026-2027 et de l'évaluation de la disponibilité des infrastructures agricoles concernées, le gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri, a effectué mardi une visite de terrain englobant plusieurs structures et zones agricoles dans les délégations d'Hergla, d'Enfidha et de Sidi Bou Ali. Cette visite visait à inspecter l'état de préparation des huileries pour l'accueil de la récolte et le lancement des opérations de trituration.

Le gouverneur a entamé sa tournée par l'inspection d'une huilerie biologique située dans la région de Souiah, dans la délégation d'Hergla, où il s'est enquis des préparatifs de la saison en matière de sécurité des équipements et de préparation des infrastructures.

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L'ensemble de la production étant destiné à l'exportation, il a insisté sur la nécessité de préserver la qualité du produit et de respecter les normes requises à toutes les étapes de la production.

Il s'est ensuite rendu au complexe agricole d'Enfidha pour examiner l'état de préparation de ses différentes composantes, qui comprennent deux huileries, des unités de production animale, ainsi que des installations industrielles et de transformation, parmi lesquelles un abattoir de volailles et une usine d'aliments pour bétail.

Au sein du complexe, le gouverneur a également présidé une séance de travail consacrée au suivi de l'avancement de la mise en oeuvre du plan tracé pour sa réhabilitation. Il a rappelé le rôle clé de cette structure en tant que pilier fondamental du système de production agricole et animale, ainsi que son importance dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la régulation des prix, la création d'emplois et le dynamisme du développement régional.

Enfin, le gouverneur a visité le complexe d'Enfidha, où il a souligné la nécessité d'achever les procédures pour la mise en place d'une station d'épuration des eaux usées, tout en annonçant le lancement de l'appel d'offres relatif à l'unité de production de poulets pondeuses.