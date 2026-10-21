Tunisie: STB Bank - Maîtrise des coûts et amélioration de la rentabilité au troisième trimestre

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la STB Bank a poursuivi sa politique rigoureuse d'optimisation de la structure de ses ressources. Les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 701 MD, soit 5,6 %, pour atteindre 13,2 milliards de dinars. Cette croissance a été portée principalement par les dépôts à vue, qui ont augmenté de 290 MD (+6,6 %), et les dépôts d'épargne, en hausse de 221 MD (+4,5 %). Ensemble, ces deux catégories représentent

73 % de l'accroissement total des ressources de la clientèle. Quant aux dépôts à terme, ils ont affiché une progression de 205 MD (+7,6 %), portant leur encours à 2,9 milliards de dinars à fin septembre 2026. La structure des ressources demeure ainsi largement dominée par les dépôts à vue et les dépôts d'épargne, contribuant à l'optimisation du coût de collecte de la Banque.

S'agissant de l'activité de financement, l'encours des créances nettes sur la clientèle s'est maintenu à 8,6 milliards de dinars à fin septembre 2026. Après la reprise enregistrée au premier semestre, l'activité de crédit a conservé un niveau globalement stable au troisième trimestre, confirmant le ralentissement de la tendance baissière observée au cours des dernières années. En glissement annuel, le recul des encours a été limité à 1,6 %, contre 3,2 % à fin juin 2026.

Par ailleurs, le portefeuille-titres a atteint 5,3 milliards de dinars, en progression de 403 MD (8,3 %) depuis le début de l'exercice. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation de l'encours des titres d'état de 471 MD, témoignant du rôle actif de la Banque dans le financement de l'économie nationale et des besoins de l'État.

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L'évolution de ces indicateurs bilanciels, conjuguée à la poursuite de la réduction du recours aux ressources monétaires, a permis de maintenir les ratios réglementaires de liquidité et de transformation à des niveaux confortables, offrant à la Banque une capacité accrue de développement de son activité de crédit.

Sur le plan de la rentabilité, les produits d'exploitation bancaire ont enregistré une baisse de 4,9 %, partiellement compensée par le recul de 6,7 % des charges d'exploitation bancaire. Cette évolution reflète les effets favorables de la politique d'optimisation de la structure des ressources et de maîtrise de leur coût. La réduction du coût des ressources a ainsi permis d'amortir l'impact de la baisse des revenus bancaires sur les marges de la Banque.

Cette tendance s'est trouvée renforcée par les performances réalisées au cours du troisième trimestre, qui ont contribué à une amélioration sensible de l'évolution du Produit Net Bancaire. Ainsi, le PNB s'est établi à 508 MD à fin septembre 2026, contre 523 MD une année auparavant, soit une baisse limitée à 2,8 %, contre un recul de 10,5 % à fin juin 2026.

Les revenus du portefeuille-titres et des opérations financières se sont élevés à 379,4 MD, enregistrant une progression de 18,9 %, tandis que les commissions nettes ont atteint 88,2 MD, contre 89,5 MD à fin septembre 2025.

S'agissant des charges opératoires, celles-ci se sont établies à 268,4 MD, en évolution de 6,19 % par rapport à la même période de 2025. Malgré l'impact de l'intégration du personnel des filiales STB-SG et STB-MG conformément à la loi n° 2025-9 relative à l'interdiction de la sous-traitance de la main-d'oeuvre, la Banque a poursuivi ses efforts de rationalisation des frais de fonctionnement. Le coefficient d'exploitation s'est ainsi établi à 52,9 %, contre 48,4 % un an auparavant.