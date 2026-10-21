Ile Maurice: Le carburant creuse le déficit à Rs 20,7 milliards

Pour ce qui est des importations, leur facture a atteint Rs 30,038 milliards, en progression de 12,2 % sur un an, malgré un léger repli de 1,1 % par rapport à juillet. Cette hausse s'explique notamment par celle des importations de combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes, qui sont passées de Rs 6,702 milliards en juillet à Rs 10,359 milliards en août, contre Rs 6,486 milliards un an plus tôt.

Les machines et équipements de transport ont constitué le deuxième poste d'importation, à Rs 5,929 milliards, devant les produits alimentaires, à Rs 4,777 milliards. Les articles manufacturés classés principalement par matière ont représenté Rs 3,101 milliards, tandis que les articles manufacturés divers et les produits chimiques ont totalisé respectivement Rs 2,338 milliards et Rs 2,170 milliards.

Des exportations fragiles

Du côté des exportations, les recettes ont diminué de 14,2 % sur un mois, pour s'établir à Rs 9,331 milliards. Elles restent toutefois en hausse de 3,4 % sur un an. Ce montant comprend les exportations nationales, les réexportations ainsi que les provisions de bord et l'avitaillement maritime, qui ont rapporté respectivement Rs 4,328 milliards, Rs 990 millions et Rs 4,013 milliards.

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Hors provisions de bord et avitaillement maritime, les exportations ont atteint Rs 5,318 milliards. Les produits alimentaires ont généré Rs 2,236 milliards, devant les articles manufacturés divers, à Rs 1,538 milliard. Les articles manufacturés classés principalement par matière ont rapporté Rs 659 millions, contre Rs 310 millions pour les produits chimiques et Rs 283 millions pour les machines et équipements de transport.

Au total, les échanges de marchandises ont représenté Rs 39,369 milliards en août, contre Rs 41,256 milliards en juillet et Rs 35,788 milliards en août 2025.

Sur le plan géographique, les États-Unis ont été la première destination des exportations directes, hors avitaillement maritime, avec Rs 792 millions, soit 14,9 % du total. L'Afrique du Sud arrive en deuxième position avec Rs 772 millions (14,5 %), suivie du RoyaumeUni, à Rs 612 millions (11,5 %). Madagascar et la France ont respectivement importé Rs 461 millions et Rs 430 millions de marchandises mauriciennes.

Du côté des fournisseurs, la Chine est restée en tête avec Rs 5,072 milliards de marchandises, soit 16,9 % des importations. Oman arrive ensuite avec Rs 4,341 milliards (14,5 %), notamment en raison des livraisons de produits pétroliers. L'Afrique du Sud a fourni Rs 1,979 milliard de marchandises, tandis que les Émirats arabes unis et Singapour ont chacun représenté Rs 1,952 milliard. Les importations en provenance de l'Inde se sont élevées à Rs 1,754 milliard.