Ile Maurice: La Hindu House lance un appel à la paix et à l'unité

La Hindu House place la fête de Divali, qui sera célébrée le dimanche 8 novembre, sous le signe de la paix, de l'unité et du vivre-ensemble. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 21 octobre, sa présidente, Luxshmee Ramdhun-Bundhun, a présenté le programme des célébrations, organisées cette année autour du thème A light for world peace.

À travers cette édition, la Hindu House souhaite transmettre un message d'espoir, de respect et de solidarité dans un contexte national marqué par des tensions. La lumière de Divali se veut ainsi un symbole de réconciliation et un appel à dépasser les divisions pour renforcer les liens entre les Mauriciens.

Un programme culturel est prévu le samedi 24 octobre à la Hindu House, à Cassis. À cette occasion, l'organisation invite toutes les composantes de la société mauricienne, sans distinction de communauté, à prendre part aux célébrations placées sous le signe du partage et de l'harmonie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Divali symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Cette année, nous voulons donner à cette fête une portée encore plus forte. Ces derniers temps, notre pays a traversé des moments difficiles. Anou fet sa Divali-la pou geri nou divizion», a déclaré Luxshmee Ramdhun-Bundhun.

Au-delà de sa dimension religieuse et culturelle, Divali se veut ainsi un moment de rassemblement national, invitant les Mauriciens à faire de la lumière un symbole d'espoir et de paix pour l'ensemble du pays.