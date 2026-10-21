Congo-Kinshasa: Perquisitions visant des proches de F. Tshisekedi en Belgique - L'UDPS dénonce un complot

Le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabuya, a rejeté mardi 20 octobre les accusations présumées de corruption et de blanchiment d'argent visant des proches du chef de l'État congolais en Belgique. Il dénonce une démarche destinée, selon lui, à ternir l'image de Félix Tshisekedi, dans un contexte de tensions politique et sécuritaire dans le pays.

S'exprimant devant les militants et sympathisants de l'UDPS, parti présidentiel, Augustin Kabuya a affirmé que les accusations portées en Belgique contre la famille présidentielle pour des faits présumés notamment de blanchiment étaient infondées. Il estime que les perquisitions menées dans la région de Bruxelles dans le cadre de cette affaire visent à fragiliser le président de la République.

« Ils racontent des mensonges. Tout ce qu'ils racontent sur de prétendues corruptions ou de blanchiments d'argent est fauxI », a-t-il déclaré, assurant que les membres de la famille présidentielle et les proches du chef de l'État « n'ont rien volé ».

Le responsable de l'UDPS a également établi un lien entre cette affaire et le débat sur la Constitution en RDC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Tout est monté pour salir le nom du président Félix Tshisekedi. Tout ceci, c'est à cause du changement de la Constitution », a-t-il affirmé, sans présenter d'éléments permettant d'étayer ses propos.

Une enquête judiciaire ouverte en Belgique

Les déclarations d'Augustin Kabuya interviennent après des perquisitions menées le 14 octobre à Bruxelles et dans plusieurs communes environnantes, dans le cadre d'une instruction judiciaire portant notamment sur des soupçons de blanchiment d'argent. Les opérations ont visé des domiciles liés à Félix Tshisekedi et à des membres de son entourage familial, selon plusieurs médias.

Le parquet fédéral belge avait confirmé aux medias les perquisitions sans préciser l'identité des personnes concernées.

La procédure fait suite à une plainte déposée en juillet 2025 par des organisations de la société civile du Grand Katanga, représentées notamment par des avocats dont Me Hervé Diakiese. Les plaignants dénoncent des faits présumés de corruption, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent liés à l'exploitation des ressources minières dans le sud-est de la RDC.

Me Hervé Diakiese avait qualifié les perquisitions d'étape importante dans la procédure, tout en rappelant que la culpabilité des personnes visées n'était pas établie.

« L'instruction doit permettre à la justice d'examiner les éléments à charge comme à décharge », avait-il précisé dans un entretien avec Radio Okapi.

Des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Bruxelles

Au lendemain de ces perquisitions, le 15 octobre, une note attribuée au directeur de cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, et qui a fuité sur les réseaux sociaux, interdisait aux membres du cabinet présidentiel d'entretenir des contacts directs ou indirects avec l'ambassade de Belgique à Kinshasa, jusqu'à nouvel ordre.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, avait exprimé sa surprise et déploré cette décision. Il avait indiqué avoir appris cette interdiction « avec surprise », dans un entretien avec le médias Jeune Afrique.

Le même jour, la ministre d'État congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait reçu l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling. Le compte rendu officiel de cette rencontre a évoqué les relations bilatérales entre les deux pays sans préciser si les perquisitions avaient été abordées.

Contactée le 16 octobre par Radio Okapi au sujet de la restriction des contacts avec l'ambassade belge, la porte-parole du président de la République, Tina Salama, n'avait pas souhaité commenter la mesure.